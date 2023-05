11.05.2023 h 19:57 commenti

Vertice a Carmignano dei Comuni Rifiuti Zero: "La Regione si confronti con noi"

In Toscana i Comuni che fanno parte di questa rete sono 44. Puntano all'80% di raccolta differenziata e propongono impianti a freddo al posto di quelli termici

Domenica prossima, 14 maggio, i 44 Comuni toscani che hanno aderito alla strategia Rifiuti Zero si incontreranno a Carmignano per confrontarsi con la Regione su un modello diverso di smaltimento di rifiuti rispetto a quello attuale o più applicato. La rete Rifiuti Zero infatti, punta a una raccolta differenziata che arrivi e superi l’80%, dice no ai trattamenti termici (inceneritori, gassificati, ossidoriduttori etc) a favore di impianti a freddo. L’incontro, ospitato nella sala consiliare e organizzato in collaborazione con l’associazione Zero Waste Italy, ha l’obiettivo di connettere comuni, comunità e quindi associazioni, movimenti e comitati, per interloquire con la Regione Toscana rispetto al nuovo piano di gestione dei rifiuti.

Presenzierà l’incontro, previsto dalle 9:30 alle ore 18, il padrone di casa, il sindaco di Carmignano, Edoardo Prestanti ed è stata invitata a partecipare l’assessora all’ambiente alla Regione, Monia Monni.

Numerosi gli interventi previsti: Rossano Ercolini, presidente di Zero Waste Italy, Enzo Favoino, coordinatore scientifico di Zero Waste Europe, Giorgio Del Ghingaro, sindaco di Viareggio, Luca Menesini, sindaco di Capannori, Lorenzo Falchi, sindaco di Sesto Fiorentino, Riccardo Prestini, sindaco di Calenzano, Claudio Tedeschi, presidente di Dismeco srl, Fabrizio Tesi, presidente di Astri e Comistra srl, Paolo Contò, direttore Ente di Governo d’Ambito Ottimale dei Rifiuti, Consiglio di Bacino Priula, rappresentanti dei comitati e movimenti dei cittadini.

Circa 50 comuni toscani superano o sono vicinissimi all'80% di raccolta differenziata e la provincia di Lucca con 382.000 abitanti è ormai al 77%. Quel 20% che rimarrebbe dovrebbe andare in impianti a freddo in grado di sottrarre la metà circa dei rifiuti residui alle discariche. Secondo la proposta Rifiuti Zero non più di 195.000 tonnellate anno (cioè meno del 10% del totale dei rifiuti urbani toscani) andrebbe in discarica e ci andrebbe detossificato e stabilizzato.

Con gli inceneritori invece, secondo Zero waste ci andrebbero sotto forma di ceneri.

“Aprire una discussione tra tutti gli attori è il senso di questa iniziativa, in modo da collocare nel dibattito pubblico regionale un’idea diversa sulla gestione dei rifiuti che si discosta dall’idea predominante legata all’economia lineare. La sconfitta in politica, è quando non si riesce a dibattere un tema”, dichiara Edoardo Prestanti, sindaco di Carmignano. Sarà presente Rossano Ercolini, presidente d Zero Waste Italy: “La Regione Toscana - afferma Ercolini - deve scegliere se andare ad uno scontro frontale con le proposte Rifiuti Zero (come sembrerebbe) o se, invece, auspicabilmente, recuperare saggezza aprendo un confronto che davvero ci auguriamo anche per promuovere in maniera compatta l’economia circolare così preziosa per i distretti industriali e per un'agricoltura di qualità”.





