26.04.2021 h 15:41 commenti

Vertenza Texprint, la procura chiede di archiviare la denuncia dei Si Cobas: "Non c'è sfruttamento"

Sarà il tribunale a decidere se l'inchiesta può essere chiusa o se invece si dovranno fare ulteriori indagini. Al momento, il sostituto Lorenzo Gestri non ha rintracciato nessun elemento che possa sostenere l'ipotesi di reato

La procura non ha rintracciato nessun elemento che possa sostenere l'accusa di sfruttamento del lavoro nell'ambito della Texprint, la stamperia a gestione cinese da mesi al centro delle proteste, dei sit in e delle manifestazioni di Si Cobas. Le indagini non hanno fatto emergere nessuna irregolarità tale da poter ipotizzare lo sfruttamento degli operai pakistani che, in seguito alla rivolta e a scontri con toni via via sempre più alti, sono stati licenziati.L'inchiesta, affidata al sostituto Lorenzo Gestri, specializzato nelle tematiche relative al lavoro e allo sfruttamento in particolare, è partita nei mesi scorsi per iniziativa della stessa procura e, nel tempo, ha incamerato alcune denunce che però non hanno fornito basi su cui poggiare l'ipotesi di reato. Un'ipotesi di reato che richiede requisiti precisi per essere sostenuta, primo su tutti la condizione di necessità del lavoratore costretto ad accettare qualsiasi condizione pur di avere uno contratto e una busta paga che garantiscano, per esempio, il permesso di soggiorno.Il fascicolo è stato chiuso ma sarà il tribunale a dire l'ultima parola, a dire cioè se le accuse possono essere archiviate o se si dovranno fare ulteriori accertamenti.Lo slogan che contraddistingue la battaglia di Si Cobas è “8x5”: otto ore di lavoro per cinque giorni a settimana come prevede il contratto nazionale di lavoro che, ribadisce continuamente il sindacato, non è stato mai applicato agli ormai ex dipendenti pakistani. Accusa respinta con forza dalla proprietà della Texprint che ora, dunque, incassa la soddisfazione di vedere l'inchiesta avviata verso il tramonto.