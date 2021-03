04.03.2021 h 18:32 commenti

Vertenza Texprint, issata davanti al Pecci una bandiera con lo slogan "8X5"

I lavoratori, con questo gesto, hanno voluto contribuire alla mostra “Protex” che racconta il rapporto tra tessuto e protesta. Nuove adesioni di solidarietà da parte del mondo della cultura e dello spettacolo

Gli operai della Texprint, in sciopero da più di 40 giorni e in picchetto permanente dal 18 febbraio, hanno issato una grande bandiera davanti al Museo Pecci con scritto “8x5” (8 ore x 5 giorni), un contributo alla mostra “Protex” che racconta il rapporto tra tessuto e protesta.

“Crediamo – spiega in una nota il sindacato Sicobas - che l’arte possa dare un grande contributo in questo senso: è bellezza, è vita. Davanti ai cancelli di Texprint, come testimonia uno degli striscioni esposti, si sta lottando per una vita più bella di quella che migliaia di lavoratori, soprattutto migranti, sono costretti a fare in questa città”.

Lo storico Alessandro Barbero,i fumettisti Zerocalcare e Sted, il drammaturgo Moni Ovadia e la band dei Modena City Ramblers, hanno espresso solidarietà ai lavoratori in sciopero.







