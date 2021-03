18.03.2021 h 17:29 commenti

Vertenza Texprint, il Comune chiede chiarezza a Si Cobas e azienda

Dalla riunione, poi fallita, dell'Unità di crisi regionale sarebbe emerso che al momento non c'è stato nessun atto formale da parte del sindacato. Intanto ieri sera flash mob dei manifestanti

Botta e risposta a distanza tra il sindacato Si Cobas e il Comune sul caso degli operai della Texprint, da settimane impegnati in una durissima vertenza con la stamperia di via Sabadell.

Da una parte il sindacato che ieri sera, 17 marzo, ha organizzato un flash mob in piazza del Comune proiettando sul Palazzo comunale le immagini degli scontri tra polizia e manifestanti che mercoledì scorso hanno procurato più di trenta giorni di prognosi a due lavoratori. "Un gesto - spiegano dal sindacato - per portare all'attenzione delle istituzioni e della cittadinanza ciò che sta avvenendo a chi ha trovato il coraggio di denunciare lo sfruttamento", con la richiesta al Comune di "condannare l'intervento della Questura di Prato e intervenire apertamente a sostegno delle più che legittime rivendicazioni dei lavoratori".

Dall'altra il Comune che invita sindacato e Texprint a chiarire se è vero che al momento non c'è un solo atto formale da parte dei Sì Cobas nei confronti dell'azienda. La circostanza, secondo quanto riferito dall'assessore all'Immigrazione Simone Mangani, sarebbe emersa durante la riunione dell'unità di crisi, voluta da Regione Toscana e coordinata dal consigliere del presidente Valerio Fabiani, chiusa con nessun accordo raggiunto tra datori di lavoro e i sindacati di base.

"Martedì della scorsa settimana - spiega Mangani -, al presidio in Piazza Duomo a Firenze sotto la sede di Regione Toscana, ho personalmente detto ai lavoratori presenti di venire in via Roma 101, presso lo sportello anti-sfruttamento del Comune di Prato. Il Comune è parte di una rete istituzionale molto ampia e oggi mi sento di rinnovare l'invito anche perché vorremmo capire definitivamente se è vero quello che è emerso in sede di unità di crisi della Regione Toscana, ovvero che non c'è un solo atto formale da parte dei Sì' Cobas nei confronti dell'azienda. Invitiamo Texprint a rendere pubblico quanto affermato in quella sede, perché se l'azienda non mente su questo specifico punto vuole dire che sono passati due mesi di proteste senza alcun atto concreto. Ai lavoratori diciamo e continueremo a dire, anche tramite tutti i nostri canali social, fidatevi della legge e delle istituzioni. All'azienda, invece, diciamo di non chiudere la porta ai lavoratori".

La replica alle parole di Mangani arriva a stretto giro di posta: "Non sappiamo a cosa si riferisca l'assessore - si legge in una nota dei Si Cobas -. Come abbiamo già pubblicamente dichiarato più volte il sindacato e i lavoratori hanno impugnato a tutti gli effetti di legge tutti i contratti di apprendistato e la questione arriverà dinanzi al Tribunale del Lavoro di Prato. Sindacato e lavoratori inoltre hanno presentato richiesta di intervento all'Ispettorato del Lavoro di Prato, che sta continuando il proprio lavoro ispettivo sulla base di queste. Dal 18 gennaio è formalmente aperto lo stato di agitazione. Con un atto formale il Si Cobas ha richiesto la convocazione stessa dell'Unità di Crisi".

Intanto Valerio Fabiani ha spiegato di essersi attivato presso l’Ispettorato del lavoro e presso il protocollo della Regione Toscana ‘Lavoro sicuro’ per verificare il rispetto dei diritti e delle condizioni di lavoro dei dipendenti. Fabiani ha sottolineato che, pur non trattandosi di una vera e propria crisi aziendale, data la richiesta di intervento pervenuta dal sindacato Si Cobas, la struttura regionale deputata alla gestione delle crisi aziendali ha comunque ritenuto di provare a trovare una mediazione, nell'interesse di tutti. “Abbiamo perciò convocato separatamente le parti – ha aggiunto -, a cominciare dal sindacato SI Cobas, che ha riferito le ragioni della mobilitazione, che stanno ancora portando avanti, e le proposte rivolte all'azienda. Se su quest'ultime il ruolo della Regione non può che essere teso a facilitare un negoziato fra le parti, abbiamo invece ritenuto di intervenire subito per fare chiarezza, a fronte delle denunce del sindacato stesso, circa la regolarità dei rapporti di lavoro, la sicurezza sul luogo di lavoro ed il rispetto del contratto collettivo nazionale applicato”.

La relazione di Mangani è stata fatta durante l'incontro che con la collega di giunta Flora Leoni ha avuto con i tre assessorati regionali coinvolti nel progetto Prato Lavoro Sicuro, ovvero quello alla Salute (assessore Simone Bezzini), quello alla legalità (assessore Stefano Ciuoffo) e quello al sociale (Assessora Serena Spinelli).

Un tavolo di lavoro a cui sono stati presenti anche Renzo Berti e Luigi Mauro dell'Asl Toscana Centro. L'incontro è stato finalizzato ad affrontare nel migliore dei modi la cosiddetta fase 4, nonché ad individuare di concerto le politiche migliori frutto delle esperienze sul campo in tema di lotta allo sfruttamento lavorativo.

Il Comune di Prato, quale realtà pilota del lavoro di squadra con tutti gli altri soggetti del territorio - a partire dalla Procura della Repubblica - ha manifestato da un lato la necessità di semplificare il numero e il tipo degli accordi che a vario titolo i diversi soggetti hanno sottoscritto dal 2014 ad oggi, e dall'altro ha esplicitato la disponibilità e la volontà di essere sperimentatore di ulteriori pratiche innovative che potrebbero prendere le mosse dal lavoro fatto in queste ultime settimane sul caso della Confezione Giulio.

Nel corso dell'incontro inoltre è stato fatto il punto sull'operatività dei controlli nella cosiddetta fase 4 - "L'attività continua anche in questo contesto reso più difficile dalla pandemia - commenta l'assessore Leoni - con la Regione condividiamo l'apertura del piano lavoro sicuro ad altre categorie di impresa, non solo a quelle delle confezioni e dei pronto-moda. La partecipazione a pieno titolo della polizia municipale non mancherà, anche grazie al co-finanziamento regionale, neppure in questa fase in cui l'attività sarà meno a tappeto e più mirata ed articolata".