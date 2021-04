09.04.2021 h 14:04 commenti

Vertenza Texprint, diecimila euro di multe ai SiCobas per non aver rispettato il coprifuoco

La denuncia arriva dalla Digos. Il sindacato impugnerà le sanzioni: "L'attività sindacale è consentita, inoltre nessuno ci ha mai chiesto l'autocertificazione". Botta e risposta con l'avvocato Annichiarico, legale della stamperia

Dopo le denunce penali, ecco le multe. Ammontano in totale a diecimila euro le sanzioni consegnate ai sindacalisti dei Si Cobas per non aver rispettato il coprifuoco durante i mesi di sciopero davanti alla Texprint. Sono per ora 25 le multe recapitate dalla Municipale su denuncia della Digos, a Sarah Caudiero, Luca Toscano e a un altro sindacalista, ciascuna di 400 euro, che però verranno impugnate.“Durante la pandemia – spiega Toscano – è consentita l’attività sindacale, inoltre mai nessuno ci ha fermato e chiesto l’autocertificazione. Ma il punto è un altro: si parla di non rispetto dei protocolli Covid, quando alla Texprint non si rispettano le norme sulla sicurezza del lavoro”. Inoltre, secondo i sindacalisti, contratti irregolari o di poche ore non permettono di avere la quarantena retribuita. “A questo – continua Toscano – si aggiunge che con gli stipendi bassi e i contratti di apprendistato difficilmente si può avere un contratto d’affitto regolare, così, da una parte, i lavoratori vivono in sette per appartamento, con gli immaginabili problemi sanitari, e dall’altra, si alimenta anche un mercato degli affitti irregolare. Questo è un problema che riguarda tutto il distretto tessile, dove molti lavoratori non hanno neppure diritto al medico di base”.Intanto continua il picchetto davanti ai cancelli della stamperia di via Sabadell e la protesta degli ex lavoratori a cui, nei giorni scorsi, è stata recapitata la lettera di licenziamento, ma questa volta si chiede la riassunzione di tutti.Il sindacato contesta anche le affermazioni che l’avvocato legale della Texprint ha rilasciato a Notizie di Prato ( LEGGI ): “Siamo accusati di estorsione, ma è un falso e abbiamo anche noi i video in cui l’azienda ci propone soldi in cambio della recessione dei contratti - spiega Sarah Caudiero – Proposte rifiutate perché il nostro obiettivo è e rimane, quello di trasformare i contratti di apprendistato in tempo indeterminato. Abbiamo anche le prove che alla Texprint i lavoratori erano spiati con un sistema di videocamere che è stato disattivato dall’ ispettorato del lavoro. Altro che macchine innovative contro lo sfruttamento, non c’è neppure quella per timbrare il cartellino”.Rimandate al mittente anche le accuse di diffamazione per il ricorso presentato dalla Texprint e poi ritirato: “L’avvocato Annichiarico, che invece di inondare la Procura di false denunce dovrebbe occuparsi della vertenza Texprint, non è ben informato. Il giudice ha condannato la stamperia al pagamento delle spese processuali, proprio perché ha ritirato la denuncia”.E la protesta continua con una nuova manifestazione annunciata per il 24 aprile alle 15 in piazza delle Carceri.