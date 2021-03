19.03.2021 h 15:39 commenti

Vertenza Texprint, cassa integrazione per 20 dipendenti mentre l'azienda minaccia la chiusura definitiva

Oggi la protesta dei lavoratori appoggiati dai Si Cobas si è spostata davanti ad Euroingro. Intanto la società si appella alle autorità: "Situazione insostenibile, bisogna mettere fine alle azioni illegali. Già presentate denunce in Procura"

La protesta del Si Cobas e degli operai impegnati nella vertenza Texprint si è spostata oggi pomeriggio, 19 marzo, davanti ad Euroingro al Macrolotto Uno, società che ha tra i suoi soci anche l'impiegato della stamperia di via Sabadell ritenuto dai sindacalisti il vero gestore dell'azienda. Tesi sposata anche dalla Prefettura che nei giorni scorsi ha depositato una interdittiva antimafia nei confronti della ditta, contro la quale è stato presentato ricorso al Tar.

Intanto, però, proprio nelle stesse ore la Texprint ha comunicato la decisione di attivare la cassa integrazione per 20 degli 80 dipendenti, preannunciando la chiusura dell'attività entro la prossima settimana, con la conseguente collocazione in cassa integrazione di tutti i restanti dipendenti, se il blocco dei manifestanti non verrà sciolto.

"La situazione non è più sostenibile ed è ormai fuori controllo - si legge in una lettera aperta inviata da Texprint alle autorità -: le continue vessazioni, le illecite (ed incredibili) ispezioni all’interno delle nostre autovetture, le ripetute volgari provocazioni, le reiterate ingiurie e violenze private perpetrate a danno dei dipendenti, degli amministratori, dei clienti e dei fornitori della società, oltre ad aver determinato il blocco della produzione, rischiano da un momento all’altro di degenerare in ulteriori e più gravi episodi di violenza. Chiediamo, dunque, a gran voce l’intervento delle autorità per evitare il protrarsi dei comportamenti violenti e criminali, che sono stati anche documentati in video e audio inequivocabili, già consegnati alla magistratura".

La nota di Texprint entra poi nel merito della protesta: "L’azienda - vi si legge - ritiene che, le eventuali rivendicazioni di Si Cobas e dello sparuto numero di dipendenti, debbano in ogni caso essere avanzate nelle sedi normativamente deputate alla risoluzione di questo genere di controversie e non attraverso condotte violente e criminose. Nulla può infatti legittimare le forme di violenza che vengono quotidianamente poste in essere nei nostri confronti e nei confronti di soggetti del tutto estranei alla vertenza quali i clienti e i fornitori".

La protesta va avanti ormai da due mesi e nel frattempo sono falliti sia il tavolo aperto in Prefettura sia quello dell'Unità di crisi della Regione. Da una parte una quindicina di dipendenti, spalleggiati dai Si Cobas, denunciano condizioni di lavoro insostenibili, con turni massacranti, e chiedono l'applicazione del contratto di lavoro e turni di 8 ore per cinque giorni la settimana. Dall'altra il grosso dei dipendenti, circa 65 persone, che contestano quanto detto dai colleghi e ora temono di perdere il lavoro, oltre a pagare le conseguenze del duro picchettaggio messo in atto dai manifestanti: "I soggetti presenti all’esterno della Texprint - dicono - impediscono fisicamente l’accesso ai mezzi, che per lavoro devono entrare e uscire dall’azienda, fermano le autovetture, occupano la carreggiata e impongono l’apertura delle autovetture, che devono essere previamente ispezionate”.

Intanto lo sciopero va avanti e domani alle 16 davanti ai cancelli della Texprint si terrà un'assemblea pubblica di sostegno alla vertenza. Sempre domani pomeriggio, in piazza del Comune, si terrà una contro-manifestazione degli operai della stamperia non coinvolti nello sciopero, che secondo Texprint sono 65 dipendenti su 80. Domenica, invece, al presidio permanente in via Sabadell, sempre alle 16, si terrà l'incontro, aperto alla cittadinanza, "Mafie e sfruttamento in Toscana" con l'associazione "Mafie sotto casa", che da anni si occupa di fare luce sulla presenza delle organizzazioni mafiose in particolare nel Nord Italia.