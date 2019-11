11.11.2019 h 17:32 commenti

Vertenza Superlativa, prove di accordo tra azienda e lavoratori appoggiati da Si Cobas

Vertice in Regione dopo le proteste dei giorni scorsi con il picchettaggio di parte dei dipendenti. I titolari della ditta presenteranno un piano di rientro per gli stipendi arretrati. Sospeso lo sciopero

I problemi della tintoria industriale Superlativa Sas sono stati affrontati oggi, 12 novembre, in un incontro convocato in Regione dal consigliere del presidente Gianfranco Simoncini. All'incontro hanno partecipato i Rappresentanti aziendali, l'organizzazione sindacale SI Cobas, l'assessore Simone Mangani del Comune di Prato e i rappresentanti dell'azienda Fra i temi posti dai sindacati ed affrontati nel corso dell'incontro, quello del ritardo nei pagamenti degli stipendi. Su questo punto la Regione Toscana e il Comune di Prato hanno proposto che si svolga un incontro tra le parti per definire il piano di rientro dei debiti dell'azienda nei confronti dei lavoratori e per una verifica sull'attuazione dell'accordo che era stato stipulato in agosto. L'azienda presenterà una proposta di rientro in un incontro tra le parti che si terrà lunedì 18 novembre. I risultati dell'incontro saranno poi comunicati alla Regione Toscana e al Co mune di Prato.

Da parte dei rappresentanti dei lavoratori presenti sono state inoltre segnalate irregolarità nel rispetto degli orari di lavoro e differenti modalità di trattamento tra i lavoratori per quanto riguarda le retribuzioni. Pendendo atto di queste segnalazioni, Simoncini si è impegnato a scrivere agli organi di controllo ispettivi per una verifica della situazione.

Dall'incontro, infine, è scaturita la decisione che, da domani, tutti i lavoratori rientreranno in servizio.

"Ci auguriamo - ha commentato Luca Toscano di SiCobas - che l'intervento della Regione sia risolutivo anche per quanto riguarda i controlli in azienda; non è ammissibile che nel 2019 si tollerino ancora situazioni come quelle vissute dai lavoratori della Superlativa".