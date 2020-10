22.10.2020 h 19:21 commenti

Verso una stretta nei controlli antiassembramento in vista del fine settimana

Il tema è stato al centro della riunione di oggi del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Tra le ipotesi quella di istituire una sorta di "divieto di sosta" per chi non ha posto al tavolo

Comune e Prefettura stanno lavorando all'adozione di provvedimenti per limitare ancora di più il raggruppamento di persone in strada e in particolare nelle vicinanze dei locali. Provvedimenti da prendere entro domani in modo che siano già efficaci per questo fine settimana. Stamani, 22 ottobre, si è riunito il Comitato per l'ordine e la sicurezza convocato dalla prefettura e a cui è stata invitata anche l'azienda sanitaria, per fare il punto sulla situazione dei contagi nel nostro territorio e valutare eventuali interventi per ridurre al minimo la possibilità di assembramento soprattutto nelle zone più amate dalla movida. Riunione a cui è seguito un incontro tra le categorie economiche e il prefetto Lucia Volpe, sempre attenta a condividere con la città le decisioni da prendere.

Tra le ipotesi quella di istituire una sorta di "divieto di sosta" per chi non ha posto al tavolo o più semplicemente il potenziamento dei controlli per far scorrere le persone. La decisione sarà presa domani dal tavolo tecnico. "In vista del fine settimana - spiega Biffoni - saranno quindi avviate iniziative condivise in seno al Cosp affinché gli assembramenti non si verifichino anche in quelle vie molto frequentate, soprattutto in orario serale, ma che per conformazione talvolta non permettono un facile e immediato distanziamento sociale. Le norme sono chiare, vanno aumentati i controlli soprattutto nel fine settimana. Da parte di commercianti ed esercenti, che ringrazio per lo sforzo organizzativo che stanno facendo, è necessario il massimo rigore sul numero di persone e distanziamento e devono essere coinvolti nella gestione di questa situazione, ma è soprattutto necessario il comportamento rispettoso da parte di ciascun cittadino".