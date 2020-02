08.02.2020 h 15:17 commenti

Verso le regionali, nel programma di Fdi la priorità è la lotta alla mafia

Giovedì 13 febbraio in palazzo comunale l'incontro "Come combattere la mafia nel 2020; il caso Prato". Fra i relatori anche Salvatore Calleri presidente della Fondazione Caponnetto che ha paragonato il triangolo Prato- Osmannoro- Firenze alla Corleone della mafia cinese

Un programma articolato in dieci punti, tanto quanto sono le città toscane, che poi sarà condiviso con le altre forze del centro destra.

La campagna elettorale di Fratelli d’Italia per le elezioni regionali, parte dalle idee, prima che dal candidato. “Ad ogni capoluogo di provincia – ha spiegato il coordinatore Francesco Torselli - è stato affidato un tema importante, a Prato quello della vivibilità, legalità e lotta alla mafia. Dal tavolo uscirà una proposta che, in modo insindacabile, farà parte del nostro programma elettorale da condividere con le altre forze del centrodestra”.

Temi che verranno affrontati giovedì 13 febbraio alle 20, 30 nella sala del consiglio di Palazzo comunale con Salvatore Calleri presidente della fondazione Caponetto, Adolfo Urso vice presidente Copasil, Wanda Ferro e Antonio Iannone membri della commissione d’inchiesta parlamentare sui fenomeni della mafia, Patrizio La Pietra senatore di Fdi e Claudio Belgiorno capogruppo Fdi.

“Prato non è stata scelta a caso – ha spiegato La Pietra – visto che la mafia nigeriana e quella cinese si sono radicalizzate sul territorio, dobbiamo combattere questi sistemi. Un fenomeno che deve essere affrontato dando la consapevolezza ai cittadini di quello che succede a Prato. Noi non ci nascondiamo come fa il sindaco Biffoni”. E proprio in consiglio comunale il capogruppo di Fdi Claudio Belgiorno presenterà un documento per contrastare lo spaccio di droga: “Non solo le forze dell’ordine – ha spiegato – ma anche la politica deve impegnarsi per combattere questo fenomeno, dobbiamo riavere città più vivibili e per farlo devono essere anche più sicure”.

Nessun nome, quindi, per la coalizione del centrodestra alle prossime regionali. “Per noi sono più importanti le idee piuttosto che gli uomini – ha spiegato Torselli – e la lotta alla mafia, che ormai è la frontiera dell’illegalità, va in questo senso. Se ci affidassero però il compito di trovare il nome del candidato nell’arco di 48 ore saremmo in grado di fornirlo, ma prima bisogna aspettare l’incontro nazionale fra i tre leader del centrodestra che dovrebbe esserci entro la prossima settimana”.

In tema di sicurezza Fdi propone anche un protocollo regionale per la rete del controllo di vicinato, una videosorveglianza collegata direttamente con le forze dell’ordine e una lotta contro il degrado urbano.



Edizioni locali collegate: Prato

