Verso le Regionali, Giani presenta la sua candidatura alla città. Demos e + Europa disertano in segno di protesta

L'appuntamento è alle 21 al Politeama. Sul palco con il candidato presidente anche il sindaco Biffoni. Demos è sul piede di guerra ma anche + Europa rivendica un ruolo

Domani sera, mercoledì 12 febbraio alle 21, il candidato alla presidenza della Regione Toscana Eugenio Giani sarà sul palco del Teatro Politeama pratese per presentarsi alla città e per dare ufficialmente il via alla campagna elettorale pratese per le elezioni regionali di maggio 2020. La serata sarà un’occasione per conoscere i progetti per il futuro della città e per portare all’attenzione di Giani le proposte e le idee per Prato. Con lui sul palco ci sarà anche il sindaco Matteo Biffoni.

Mancherà all'appello invece, Demos che da tempo chiede a Giani risposte concrete sull'assetto dell'alleanza, giudicato troppo a sinistra.

Risposte che evidentemente non ha ancora avuto. "Visto l'evolversi della discussione - spiega il coordinatore di Demos Toscana, Lorenzo Marchi che è anche assessore nella giunta Biffoni - al momento non ci sono sviluppi significativi che possono permettere di affermare la presenza di Demos all'interno della coalizione. Pertanto, ringraziando comunque per gli sforzi che si stanno facendo, all'incontro di domani al Politeama Pratese non ci sarà la presenza dei rappresentanti di Democrazia Solidale. Nella speranza che le nostre prerogative vengano al più presto valorizzate e prese in considerazione, in maniera adeguata, auspichiamo una celerità nella tempistica perchè altrimenti Democrazia Solidale sarà costretta a fare altre scelte. Come abbiamo già detto ognuno si assumerà le proprie responsabilità. A tal proposito per domani è stato convocato il coordinamento regionale di Demos che discuterà proprio su questa problematica".

Farà altrettanto + Europa. Ecco le motivazioni: "Dalle scorse elezioni amministrative non abbiamo alcun dialogo né con l'amministrazione locale né tantomeno con il PD pratese. - spiega in una nota il Coordinamento pratese di + Europa - Abbiamo successivamente chiesto un incontro, ormai diversi mesi fa, per chiarire la nostra posizione ma, nonostante la campagna elettorale per le regionali sia già iniziata da qualche settimana, siamo dispiaciuti che questo non sia ancora avvenuto. Pertanto, benché il nostro apprezzamento verso Eugenio Giani non sia in alcun modo in discussione, riteniamo che una collaborazione a livello regionale - verso la quale siamo fortemente disposti - debba anzitutto avere delle solide premesse sul piano cittadino".