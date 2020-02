04.02.2020 h 10:32 commenti

Verso le Regionali, Demos lancia l'ultimatum a Giani. Ecco le posizioni delle Sardine e di Potere al popolo

Per Lorenzo Marchi, coordinatore regionale di Demos e assessore a Prato, la coalizione che sostiene il candidato del Pd è troppo spostata a sinistra. Giani però, non incamera l'appoggio di Potere al popolo mentre le Sardine non danno indicazioni di voto

Dal centro e dall'ala più a sinistra arriva più di un grattacapo per il candidato del Pd a presidente della Regione, Eugenio Giani.

Democrazia Solidale si dice "preoccupata seriamente dello spostamento a sinistra della coalizione a sostegno di Giani", dopo l'accordo con i Verdi perchè "metterebbe a serio rischio la vittoria e rende la Toscana per la prima volta contendibile". Il coordinatore toscano di Demos, Lorenzo Marchi che è anche assessore nella giunta Biffoni, lancia quindi un ultimatum: "Auspichiamo pertanto, a questo punto, la netta presa di posizione del candidato presidente Eugenio Giani che riequilibri l'asse portante della coalizione. Se tale presa di posizione non ci fosse a breve Democrazia Solidale con il suo coordinamento regionale, che sarà convocato domenica 9 febbraio, valuterà seriamente se sussistono ancora o meno le condizioni per continuare a far parte della coalizione. Ognuno si assumerà poi la responsabilità delle proprie scelte".

Marchi sarà quindi sollevato nell'apprendere che Potere al popolo non starà dalla parte di Giani ma bensì con Sì Toscana a Sinistra di Tommaso Fattori. Domenica scorsa, 2 febbraio, le 11 assemblee territoriali toscane hanno aperto agli aderenti la seconda consultazione per decidere se, e in che forma, partecipare alle Regionali 2020. Durante la prima consultazione, tenutasi il 15 dicembre, nessuna delle opzioni in campo aveva superato il quorum necessario del 66,6% dei votanti (il 65% dei votanti aveva indicato una preferenza per un’alleanza con Si Toscana a Sinistra). Si è dunque resa necessaria una seconda votazione che con il 71,5% dei votanti ha decretato la vittoria della linea di "amicizia" con Sì Toscana a Sinistra per costruire una lista unitaria alternativa a Pd, Centrodestra e M5s. Il 22,8% per andare da soli ad elezioni; il 4,9% per non andare e lo 0,7% per costruire una lista con il Pci. "Saremo presenti in radicale alternativa al Pd e al centrodestra, due blocchi apparentemente alternativi, ma che su tutte queste questioni, così come sulle grandi opere inutili da portare avanti in Toscana, si sono ritrovati concordi nel favorire gli interessi di chi ha già potere, soldi e risorse. Noi siamo un’altra cosa".

Nessuna indicazione di voto invece, dal gruppo pratese delle Sardine che ieri, 3 febbraio, hanno approvato un documento unitario in cui specificano che in Toscana "il quadro è assai più complesso di quello emiliano, dove il candidato del Pd era riuscito a raccogliere attorno a sé il sostegno della stragrande maggioranza delle forze democratiche e di sinistra. Da noi oggettivamente la situazione non è così, la candidatura di Eugenio Giani trova forti resistenze. Le Sardine sono perciò costrette, in onore alla loro vocazione unitaria, a declinare in modo diverso le loro prese di posizione rispetto agli amici emiliani. Ferma restando la nostra totale contrapposizione alla destra sovranista e xenofoba, la nostra simpatia non potrà che andare verso tutti i candidati che la fronteggeranno, nessuno escluso. Le Sardine auspicano che i motivi di divisione vengano superati e che si possa arrivare a una ricomposizione dell’intero fronte progressista, pure nella piena consapevolezza che ciò si potrà realizzare solo attraverso uno sforzo di tutte le parti in gioco, a cominciare dai contenuti di programma". E tra le opere sostenute da Giani che proprio non vanno giù alle Sardine pratesi c'è l'ampliamento di Peretola: "Una particolare sottolineatura merita la questione ambientale, da tutti declamata ma non sempre con la necessaria coerenza. E’, ad esempio, il caso del progetto della nuova pista di Peretola che riteniamo un’opera non necessaria, economicamente sbagliata e gravemente impattante in termini ambientali".

E.B.