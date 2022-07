28.07.2022 h 18:38 commenti

Verso le elezioni, un quarto “petalo” per la rosa degli aspiranti candidati Pd

Non è ancora definita nel dettaglio ma dovrà essere presentata entro sabato alla segreteria regionale che poi la girerà a Roma

Sale a quattro il numero di nomi che potrebbero comporre la rosa di possibili candidati al Parlamento richiesta dal Pd nazionale a tutte le segreterie provinciali attraverso il livello regionale. Oltre all'assessore Benedetta Squittieri, alla consigliera regionale Ilaria Bugetti e al braccio destro di Biffoni, Simone Faggi, si aggiunge il nome di Andrea Dominijanni della corrente di Energie democratiche, anche lui vicino al sindaco. Non è chiaro al momento se alla rosa spunterà anche il quinto petalo o si fermerà a quattro. Lo scopriremo nelle prossime ore perchè l'elenco deve essere consegnato entro sabato alla segretaria regionale Simona Bonafè che vorrebbe chiudere questa fase per il 1° agosto, con l'invio di tutti i papabili candidati toscani a Roma. Nella segreteria di ieri sera non si è parlato di nomi nonostante il tempo a disposizione sia pochissimo ma domani, 29 luglio, il segretario provinciale Marco Biagioni presenterà alla stampa i dieci punti per la città che la segreteria sottoporrà all'attenzione nazionale in vista dell'appuntamento elettorale del 25 settembre. Un modo per sottolineare pubblicamente che l'attenzione è sui contenuti e non si chi li potrebbe rappresentare.

