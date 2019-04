08.04.2019 h 21:11 commenti

Verso le elezioni, un altro assessore ha deciso di candidarsi. Per Blasi più probabile un posto da indipendente nella lista Pd

Simone Mangani corre nella lista Pd che dovrebbe accogliere anche i due esponenti di Prato 2040 tra cui il suo leader

Nel centrosinistra è stata trovata la soluzione elettorale per il caso Blasi in vista delle elezioni comunali del prossimo 26 maggio. Il leader dell'associazione Prato 2040 dovrebbe correre da indipendente nella Lista Pd, più appropriata alle sue radici di sinistra rispetto alla lista civica Biffoni. Stessa sorte per l'altra attivista del giovane gruppo, Silvia Norcia.

L'idea non piace a molti Democratici, ma riflette le scelte del nuovo segretario Zingaretti in ambito nazionale e soprattutto risolve un nodo che rischiava di svuotare di significato la lista civica di Matteo Biffoni dove Diego Blasi e Norcia erano approdati per l'impossibilità di creare un'unica lista che riunisse tutte le anime della sinistra. A proposito, l'assemblea degli iscritti di Leu deciderà domani, 9 aprile, se correrà da sola o se resterà ferma al palo. Non ci sono terze vie.

A giorni saranno ufficializzati i componenti delle 5 liste sicure che sostengono la candidatura a sindaco di Biffoni. Diamo qualche anticipazione sulla Lista Pd e sulla lista Biffoni dopo l'anteprima di sabato per la lista dello sport ( LEGGI)

Nella lista Pd ha deciso di scendere in pista l'attuale assessore alla Cultura Simone Mangani che porta a due il numero dei componenti della giunta Biffoni presenti in questo gruppo. Come già scritto nelle scorse settimane infatti, ci sarà anche Monia Faltoni che in questi 5 anni si è occupata di Bilancio. Dovrebbe sciogliere le sue riserve e tornare nell'arena anche Ilaria Santi, presidente del Consiglio comunale.

Tra i volti nuovi potrebbero esserci due medici, Filippo Risaliti, figlio di Armando volto noto del partito, e Letizia Luchetti, il preside delle Pier Cironi Alessandro Giorni, Matilde Rosati giovane laureata in legge, l'esperta di politiche europee Martina Guerrini e Giannetto Fanelli d'area cattolica. Confermati quasi tutti i consiglieri uscenti fatta eccezione per Luca Vannucci, Cristina Sanzò, Luca Roti e Antonio Napolitano. Entra in lista anche il presidente del circolo di Chiesanuova Gabriele Tesco.

Nella lista Biffoni i medici sono tre: Rosanna Sciumbata, Andrea Meoni e Giovanni Castaldo

E ancora l'animalista ex centrodestra Gianna Meoni, la portavoce del presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, Cristina Manetti ex firma de Il Giornale della Toscana, Patrizia Scotto di Santolo dell'associazione Senza Veli sulla lingua e Giacomo Sbolgi (e non Massimiliano Meoni come precedentemente pubblicato) del consorzio Santa Trinita. Ci sono poi Fabiana Carosella, psicologa dello sviluppo e psicoterapeuta all’interno dell’Opera Santa Rita, nonché referente territoriale di Emergency, Ilaria Franchi dipendente amministrativo di Fondazione Toscana Spettacolo, ex commercialista, specializzata in bilanci e contabilità, Stefano Micheloni, ottico e store manager del negozio Grand Vision di corso Mazzoni. Nutrita in lista anche la componente giovanile. A rappresentarla Daniele Fugiaschi, responsabile del Capanno, l’associazione culturale che si occupa di eventi e musica dal vivo. Ad affiancarlo Giulia Degli Angeli, content manager, studentessa universitaria e con all’attivo esperienze nel mondo della comunicazione e della moda.

E.B.