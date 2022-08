30.07.2022 h 16:12 commenti

Verso le elezioni: il Pd di Prato punta su cinque nomi, il centrodestra attende la ripartizione dei collegi

La consigliera regionale del Pd Ilaria Bugetti si (ri)chiama fuori. Nella rosa, comunicata oggi in direzione e poi inviata al regionale, ci sono anche due assessori

(e.b.)

In rigoroso ordine alfabetico ecco i nomi che compongono la “rosa” che il Pd di Prato, dopo il vaglio della direzione provinciale convocata per oggi pomeriggio, invierà al livello regionale che a sua volta la girerà al nazionale insieme alle altre.Tra l’altro la segreteria pratese è l’ultima in Toscana a inviare gli elenchi. Le altre hanno già provveduto tra ieri e giovedì, puntando su pochi nomi, fatta eccezione per Massa. Prato ha scelto di rappresentare tutte le correnti a dimostrazione che la strada per l’unità è ancora lunga. Diversa la lettura che ne dà il segretario provinciale Marco Biagioni: “Sandra Bolognesi e Marco Martini sono espressione non solo della segreteria, e dunque dei dodici punti presentati, ma anche dei territori della provincia. Sono entrambi profili di spessore, preparati e legati a temi per noi centrali come l’istruzione e la difesa dell’ambiente. Entrambi hanno amministrato e sono ben consci delle necessità della nostra areA - spiega Biagioni - Con Barberis, Sapia e Squittieri valorizziamo l’esperienza politico-amministrativa, trattandosi di due assessori e di un consigliere comunale - nonché capogruppo - di esperienza: un modo per dare valore ai tanti progetti portati avanti dall’amministrazione e che necessitano di un appoggio a livello nazionale per lavorare per il bene di tutto il distretto. Proseguiamo su una strada in cui al centro ci sono i progetti e al seguito le persone in grado di portarli avanti con esperienza e dedizione”.Una rappresentanza politica che tra l’altro è stata incerta fino all’ultimo minuto e che ieri sera ha rischiato di essere sostituita da due nomi civici. In particolare, voci interne al partito, indicano in Roberto Macrì, ex presidente di Opera santa Rita e guida della società sportiva del Caiano santa Lucia, e in Loredana Dragone dell’associazione La Nara, i nomi della società civile circolati fino a tarda serata e poi accantonati. Come si vede dalla pentaproposta l’unico nome che resiste rispetto alle ipotesi dei giorni scorsi, è quello dell’assessora al bilancio e al personale del Comune, Benedetta Squittieri di area dem. Gli altri sono tutti nuovi, compreso quello del tesoriere Marco Martini che prende il posto della consigliera regionale del Pd, Ilaria Bugetti, che ieri ha deciso di rinunciare alla corsa che comunque era subordinata alla concessione di una deroga poiché la direzione nazionale ha approvato un regolamento che dichiara incandidabili sindaci sopra i 20mila abitanti, assessori e consiglieri regionali. Una decisione, che in parte aveva già preso nei giorni precedentii, e che ha ufficializzato con un post su Facebook: “Nonostante le numerose sollecitazioni che ho avuto in questi giorni da parte sia dei dirigenti locali e nazionali del mio partito, sia da parte delle tante persone che mi hanno voluto riconfermare il loro sostegno e la loro stima, se pure onorata e commossa da tutta questa fiducia, ho fatto presente al mio segretario Marco Biagioni che non sono disponibile a chiedere una deroga per entrare nella lista dei nomi da sottoporre alla segreteria Regionale per le candidature al Parlamento. Il mio lavoro sul territorio e in consiglio regionale prosegue con lo stesso impegno di sempre e sosterrò con forza le persone che ci rappresenteranno in qualità di candidati”.Chi di questi cinque nomi sarà scelto per fare il candidato nei collegi uninominali o nei listini plurinominali è tutto da vedere. Dipenderà dagli incastri nazionali e dalle possibili alleanze alla luce di un collegio alla Camera, che prato divide con Pistoia e il Mugello, giudicato buono. Occhi puntati in particolare sulla sottosegretaria di Pistoia Caterina Bini, sicura nella ricandidatura ma non nel collegio che le sarà assegnato, e su qualche big nazionale come ad esempio il ministro della salute Roberto Speranza.Inc’è ancora più confusione perché tutto dipenderà dalla divisione che sarà fatta dei collegi tra i tre partiti alleati, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. Se l’uninominale al Senato andrà a Forza Italia, scenderà in campo il senatore uscente Massimo Mallegni, fortissimo nella zona di Lucca e Versilia (il collegio si estende da Prato a Massa); se invece spetterà a Giorgia Meloni, a giocare sarà il senatore pistoiese e commissario provinciale pratese, Patrizio La Pietra, forte della recente vittoria a Pistoia. Altrimenti potrebbe essere inserito nel listino in una posizione sicura. Dinamica simile per l’onorevole Giovanni Donzelli di Prato che potrebbe giocare in un collegio fiorentino alla Camera o guidare un listino bloccato.Per il collegio alla Camera, in casa Fratelli d’Italia c’è guerra aperta Gianni Cenni, Claudio Belgiorno da una parte e Chiara La Porta dall’altra. Quest’ultima potrebbe anche essere inserita in un listino bloccato dove è necessaria la parità di genere.Se il collegio finisse alla Lega, dovrebbe arrivare il senatore uscente Manuel Vescovi mentre il consigliere comunale Daniele Spada e il segretario cittadino Luis Micheli Clavier potrebbero aspirare a ottenere qualche posto nei listini.Punta invece a una posizione blindata nel listino plurinominale l’onorevole uscente di Forza Italia, Erica Mazzetti di Forza Italia.