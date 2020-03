23.03.2020 h 17:22 commenti

Verso la chiusura totale del distretto: a Prato nel manifatturiero restano aperte solo il 14 per cento delle imprese

Da mercoledì tutte le attività considerate non essenziali o di pubblica utilità dovranno chiudere. Pesanti le ripercussioni sull'industria pratese. Marini: "Abbiamo bisogno di certezze anche per quanto riguarda i tempi di riapertura in modo da riorganizzare l’attività”

Conto alla rovescia per la chiusura delle aziende non essenziali che lavorano nel distretto tessile pratese. Fino a mercoledì 25 marzo le imprese completeranno i cicli produttivi iniziati, effettueranno le consegne degli ordini pronti e poi procederanno a mettere in sicurezza i macchinari. Dopo non resta che aspettare il 3 aprile, giorno indicato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte per la riapertura dell’attività produttiva.

Nel frattempo gli imprenditori chiedono al governo di fare chiarezza su quali saranno i sostegni economici previsti. “I tempi sono difficili – spiega Francesco Marini vicepresidente di Confindustria Toscana Nord – e abbiamo bisogno di certezze anche per quanto riguarda i tempi di riapertura in modo da riorganizzare l’attività”.

Secondo una mappatura fatta dal centro studi di Confindustria Toscana Nord le aziende manifatturiere pratesi che continueranno a lavorare sono il 14 per cento del totale (per un totale del 13 per cento della forza lavoro). Per quanto riguarda i servizi alle imprese il dato sale invece al 47%.

Nel Dcpm, però, si lascia aperto un piccolo spiraglio per il distretto tessile: con una comunicazione fatta al prefetto si può chiedere una deroga dimostrando di produrre per aziende mediche o biomedicale, in particolare ne potrebbero beneficiare tessiture, alcuni produttori di filati, ma soprattutto le rifinizioni. “Con il 25 marzo – spiega Dalia Mazzi della Nuove Fibre – chiuderemo la nostra attività, ma c’è una piccola possibilità di lavorare a scartamento ridottissimo per un nostro cliente che ha un codice Ateco di apertura. Per ora sono solo ipotesi, ma nel caso siamo pronti”.

Il distretto pratese risulta il più colpito tra i territori di Confindustria Toscana Nord, visto che Lucca e Pistoia hanno percentuali più alte di imprese manifatturiere che continueranno ad operare: rispettivamente il 40 per cento e il 29 per cento. "Lucca e in minor misura Pistoia riescono a salvare una parte discreta delle proprie aziende - commenta il presidente di Confindustria Toscana Nord Giulio Grossi - grazie al fatto che alimentare, carta, meccanica per la carta, farmaceutica e plastica rientrano fra le imprese essenziali; la situazione di Prato, intesa come provincia e ancor più come distretto tessile, ci dà il senso di un intero territorio letteralmente messo in ginocchio e che non trarrà verosimilmente grandi benefici nemmeno dalla riconversione, necessariamente limitata, verso la produzione di mascherine e dispositivi di protezione".

alessandra agrati