Verso il voto, il senatore La Pietra (FdI): "Prato non può essere sempre associata alla criminalità. Bisogna cambiare"

Trentadue persone hanno dato la loro disponibilità per impegnarsi a governare la città, tutte unite dalla voglia di cambiare. Presentato anche Nicola Procaccini candidato del collegio centro Italia alle europee

Fratelli d'Italia ha presentato ufficialmente alla città la lista dei suoi 32 candidati e il programma elettorale che ha al centro l'impegno verso la sicurezza, partendo proprio da un gruppo di persone che hanno esperienze in vari settori.

"Prato – ha spiegato il senatore Patrizio La Pietra – è una bella città che non può essere sempre associata alla criminalità e ai cinesi, c'è bisogno di un vento nuovo. Abbiamo così presentato una lista di candidati dove convivono i giovani, ma anche chi ha un' esperienza professionale e politica. Credo che sia un aiuto concreto a Daniele Spada nel momento in cui andrà a governare".

Per l'occasione è stato anche proiettato un video dove, da una parte si evidenziano le bellezze artistiche di Prato e dall' altra il degrado di alcune zone e la presentazione di ogni singolo candidato.

Il filo comune che lega i potenziali consiglieri è proprio la voglia di cambiamento e di impegno mettendo a disposizione del candidato sindaco del centrodestra Daniele Spada la propria esperienza. "Sono persone che lavorano e vivono la città – ha spiegato Cosimo Zecchi dirigente nazionale FdI – Bisogna cambiare Prato che ha due grossi problemi: immigrazione e lavoro. Questioni che devono essere prima affrontate a livello europeo, e poi a cascata nel governo della città".

Ecco i candidati

Chiara La Porta, Giovanni Bambagioni, Alessandro Bartolini, Claudio Belgiorno, Alessandro Benelli, Marina Bini, Marco Bonacchi, Federico Camarato, Alessia Cambi, Simone Carlesi, Alessia cocchi, Ylenia Conti, Romina Corso, Fabio fiorentini, Giulia Gallo, Alberto Gandolfi, Elena Ganugi, Michela Giordano, Enrico Lai, Roberta Lo Giudice, Alex Lunardi, Luis Micheli Clavier, Michele Misiano, Rossella Mungai, Barbara Pagni, Michelangelo Papini, Enrico Parigi, Umberto Gallinella, Rocco Rizzo, David Scatragli, Giacomo Vezzani, Pietro Zecchi.

L'incontro organizzato da Fratelli d'Italia è stata anche l'occasione per presentare la candidatura alle europee, nel collegio Italia centrale, di Nicola Procaccini sindaco di Terracina.

"Il nostro impegno – ha spiegato – è quello di cambiare l'Europa. Il 26 maggio è una grande occasione per invertire la tendenza non solo a Bruxelles, ma anche a Roma. Noi siamo il partito più europeista che ci sia, ma vogliamo un'Europa diversa non fondata sulla finanza. La base è un' identità politica che lasci libere e sovrane le singole nazioni soprattutto sui temi economici e fiscali".

Alla Camera di Commercio anche Stefano Parisi, segretario nazionale di Energie per l'Italia: "Lavoriamo perchè si affermi l'idea che l'Italia è un grande Paese – ha sottolineato – dove ci sono imprese importanti e altrettante opportunità, dove si avverte la voglia di avere un ruolo importante in Europa. Solo con queste premesse si potrà essere utili alla riforma dell' unione europea. Viceversa ci si isola perdendo terreno e inebolendo anche la stessa Europa".



