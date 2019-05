09.05.2019 h 09:56 commenti

Verso il voto, Spada mette in moto il camper: "Sono io che vado dai cittadini, ecco la mia visione di politica"

Il camper del candidato a sindaco del centrodestra ha cominciato a girare la città oggi e per i prossimi quindici giorni non si fermerà mai. Un comitato elettorale itinerante che farà tappa in tutte le frazioni

Un camper bianco con decorazioni fucsia, l'immagine del candidato sindaco di Daniele Spada, i loghi della coalizione e lo slogan "Riportiamo il sorriso a Prato". Da oggi, giovedì 9 maggio, e per i prossimi quindici giorni, il camper girerà il territorio pratese toccando tutte le zone e le frazioni.

"E' un comitato elettorale itinerante, presso cui i cittadini potranno trovare il materiale elettorale, ricevere dettagli sulle nostre proposte per il buon governo di Prato, confrontarsi con me e con i candidati che mi accompagneranno nelle varie tappe su tutto il territorio – spiega Spada – una scelta simbolica: nella nostra visione della politica non sono i cittadini a dover venire da noi, ma siamo noi ad andare da loro".









Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus