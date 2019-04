14.04.2019 h 19:28 commenti

Verso il voto, Spada inaugura il comitato e lancia la sfida a Biffoni: "Faremo una rivoluzione gentile"

Il candidato del centrodestra ha aperto la sede in via Magnolfi e presentato il logo della lista civica che si affiancherà a Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia nel sostegno alla sua candidatura



Lo sfondo di gigli pratesi, la fascia trasversale fucsia su cui campeggiano tre parole: Daniele Spada Sindaco. E’ stato svelato questo pomeriggio, domenica 14 aprile, nel corso dell’inaugurazione del comitato elettorale in via Magnolfi, il simbolo della lista civica del candidato sindaco di Prato Daniele Spada, che affiancherà quelli dei tre partiti del centrodestra: Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega.

“Vogliamo ridare colore alla città, dopo cinque anni che hanno reso Prato grigia. Una città da rilanciare, che si è sentita trascurata dal sindaco e dalla sua giunta, che si è distinta per le tante promesse e i pochissimi risultati”, ha affermato Spada davanti alle persone accorse in via Magnolfi nonostante il maltempo.