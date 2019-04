11.04.2019 h 10:18 commenti

Verso il voto, primi nomi per la lista Spada mentre FdI fa campagna acquisti

Michel Clavier pronto ad entrare nel partito di Giorgia Meloni con Alessandro Benelli, Patrizia Ovattoni capolista della Lega, il commercialista Squilloni con Forza Italia. Nella lista civica l'ex candidato sindaco Bonini mentre sembra fatta per l'ex direttore di Pratotrade Pagano

Coalizione di centrodestra alle prese con le grandi manovre per la composizione delle liste da mettere in corsa per il Consiglio comunale. Per adesso poche sorprese, molte riconferme e diversi ritorni.Ilinsieme all'amico Gianluca Banchellista dando gli ultimi ritocchi alla sua lista civica che a giorni sarà ufficializzata. Sicuri, al momento,, ingegnere edile, nel 2014 in corsa per la fascia tricolore con Indipendenti per Prato. E a proposito di Indipendenti per Prato, candidato sarebbe anche l'ex consigliere comunale. In lizza la gallerista d'arte contemporanea, l'architetto. Quasi sicuri gli ingressi in lista del titolare del negozio di giocattoli 'La città del sole',, e dell'ex direttore di Pratotrade. Circola con insistenza anche il nome diAl lavoro il commissario provinciale di, appena subentrato a Gianni Cenni che nei giorni scorsi ha lasciato il vertice del partito per motivi personali. Il senatore sta approntando una lista di nomi espressione del panorama politico, con una connotazione molto radicata sul territorio e fuori, per così dire, dal circuito del partito di Giorgia Meloni a dimostrazione di un terreno politico, quello di FdI, particolarmente fertile. Sembra fatto l'accordo con l'industriale, consigliere uscente, entrato in Palazzo comunale con la lista civica dell'ex sindaco Roberto Cenni che poi ha lasciato per passare nel gruppo consiliare di Energie per l'Italia. Tra gli 'acquisti' che vengono dati per certi, quello di, libero professionista, presidente dell'associazione Prato 2019, un lontano passato (1995) di consigliere regionale con la casacca di Forza Italia. Candidati anche la dirigente nazionale di FdIe l'ex organizzatore della Palla GrossaIdee molto chiare per lache dopo averla spuntata sul candidato sindaco da proporre agli alleati, è pronta a sfornare la sua lista. Il commissariogiura di essere in dirittura di arrivo e di aver costruito una squadra di nomi molto forti sul territorio. “Il capolista – dice – sarà scelto sulla base dell'anzianità nel partito”. Facile immaginare che il primo nome in lista sarà quello di, ex segretario provinciale commissariato nelle settimane scorse dal coordinatore regionale Susanna Ceccardi. Altri nomi:, consigliere comunale dell'Italia dei Valori nella legislatura 2009-2014,, veterinario, ex consigliere di circoscrizione fuoriuscito recentemente da Fratelli d'Italia,, ex Forza Italia, impegnato in politica fin dai tempi della scuola e collegamento con la comunità romena. In corsa con la Lega, già consigliere comunale di maggioranza con il sindaco Roberto Cenni. Bocche cucite su due professionisti, un avvocato e un commercialista, che avrebbero già dato la loro disponibilità ad entrare nella lista della Lega.Infinecon il coordinatore provincialeche metterà in campo il consigliere comunale uscente, l'ex consigliere provinciale, l'ex consigliere della Circoscrizione sud. Ancora in forse la candidatura come capolista dell'onorevolementre non ci saràche oggi ha firmato la candidatura per le Europee insieme a Antonio Tajani. Extrapolitica, circolano i nomi didel circuito Lions e del commercialista