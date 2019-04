29.04.2019 h 12:07 commenti

Verso il voto, presentato il programma della lista civica Vaianesi

Al centro il rilancio dell'economia con il sostegno a imprenditori, artigiani e commercianti, più aiuti al volontariato. A Cantagallo Alessandro Logli si presenta come candidato sindaco per il movimento La città per noi

Riportare le aziende a Vaiano per far fronte all'emorragia di posti di lavoro, di imprese artigianali e industriali per dare più sostegno al volontariato, incentivare il commercio scontando l'Imu ai proprietari dei fondi e le tasse comunali agli affittuari, rilanciare il paese dal punto di vista turistico, potenziare scuole e impianti sportive e ripristinare il vecchio tracciato della ciclopedonale, dopo averlo messo in sicurezza.La lista civica Vaianesi ha presentato il suo programma elettorale a sostegno del candidato sindaco Gualberto Seri. La lista è composta da 13 aspiranti consiglieri. "Un percorso che è durato sei mesi – ha spiegato Seri – che ha portato a formare una lista civica ( LEGGI ), indipendente da ogni partito, formata da persone con varie competenze ed età che conoscono bene anche le frazioni, territori con caratteristiche e problematiche differenti fra loro. Direi un'ottima squadra che ci fa ben sperare. C'è molto da fare perchè Vaiano da cinque anni soffre di un immobilismo cronico preoccupante".Una lista civica che però ha ottenuto l'appoggio esterno del centrodestra. "Non è importante quale sia il pensiero politico dei candidati consiglieri, tutti vaianesi, e dei tanti volontari che lavorano dietro le quinte – ha spiegato il capolista Matteo Grazzini – l'importante è la voglia di impegnarsi per Vaiano. Siamo un punto di riferimento per la cittadinanza e anche per questo ci siamo organizzati in un'associazione che resterà attiva, nel comitato di via Braga, anche dopo le elezioni".Presentata anche la lista sempre con ispirazione civica dell'opposizione. Alessandro Logli sarà il candidato sindaco, nella sua lista anche Paolo Novellini, Lorenzo Santi, Anna Morra, Massimo Vannoni, Giancarlo Pasquinelli, Barbara Manciulli, Antonella Chiari, Danilo Becchia, Roberto Livi, Silvia Barghini , Giampaolo Vitiello.Il programma, presentato all'ombra di un castagno pianta i cui frutti hanno sfamato in tempo di crisi gli abitanti di Cantagallo, parte dal rilancio dell' agricoltura e dell'allevamento con un marchio Dop per i prodotti locali, attenzione anche all'energia rinnovabile con la creazione di mini pale eoliche. "Nel nostro movimento – ha sottolineato Logli - abbiamo tanti giovani che credono nei nostri valori e nei nostri progetti e al contempo hanno idee per sviluppare il loro futuro. Sarò un sindaco a tempo pieno perchè ritengo che, anche se piccolo, il nostro comune e i suoi cittadini abbiano gli stessi diritti dei cittadini di città. Che si vinca o che si perda speriamo di dare un grosso contributo al nostro Comune”.