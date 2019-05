04.05.2019 h 14:37 commenti

Verso il voto, presentati i candidati della lista Sinistra per Montemurlo a sostegno di Calamai

Il capolista Laschi:"Partiamo innanzitutto dalla riqualificazione della frazione di Oste e dalla tutela dell’ambiente. Sosteniamo anche l'imprenditoria giovanile". Lunedì 6 maggio presentazione alla città delle tre liste che sostengono l'attuale vicesindaco

Presentata questa mattina sabato 4 maggio la lista civica “Sinistra per Montemurlo”, a sostegno della candidatura a sindaco di Simone Calamai e in coalizione con il Partito Democratico e la lista civica Amare Montemurlo – Calamai Sindaco.

“L’obiettivo – spiega Calamai – è quello di unire tutte le sensibilità del centrosinistra montemurlese, dando risposte ai cittadini sui temi che più stanno loro a cuore. Sono contento di questa lista, formata da 15 donne e uomini che ho avuto modo di conoscere. E che rappresentano uno spaccato della società in cui ognuno di loro tanto può dare, con l’entusiasmo e la passione che li caratterizza”. “

Capolista è Alessio Laschi che ha anche presentato il programma: "Partiamo innanzitutto dalla riqualificazione della frazione di Oste e dalla tutela dell’ambiente. La scuola deve diventare una palestra di democrazia, per la formazione dei cittadini di domani, senza dimenticare il futuro economico sostenendo l'imprenditoria giovanile."

Ecco i nomi che compongono la lista civica “Sinistra per Montemurlo”:Alessio Laschi, Cinzia Gianassi, Andrea Antonio Briganti, Maria Fiorini, Lorenzo Cini, Ilenia Innocenti, Marco Fontani, Sonia Lorenzini, Massimo Mango, Simona Matteini, Emanuele Nidito, Sandra Tanini, Alessandro Tedino, Francesca Federica Vattiata, Nadia Vinciprova.

Lunedì 6 maggio alle 21, nella sala “Cristiano Banti” di piazza della Libertà, in un evento aperto a tutta la cittadinanza, saranno presentati tutti i 47 candidati delle tre liste a sostegno di Calamai.



