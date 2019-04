27.04.2019 h 15:36 commenti

Verso il voto, presentata la lista dei candidati Pd a sostegno di Simone Calamai

Otto hanno già avuto esperienza nel consiglio comunale di Lorenzini, per gli altri si tratta della prima volta. Un gruppo composto da uomini e donne di età e professione diversa

Presentata la lista dei candidati della lista Pd a sostegno della candidatura a sindaco di Simone Calamai, attuale vice di Mauro Lorenzini.

“Sono soddisfatto – commenta il candidato – abbiamo formata un’ottima squadra, con cui risponderemo alle necessità del territorio, e che è in grado di rappresentare bene i tre nuclei principali della città: Montemurlo, Oste e Bagnolo”.

Un gruppo composto da donne e uomini di diversa età e professione. Otto candidati, a partire dal capolista e segretario dell’Unione comunale del Pd di Montemurlo, Alberto Vignoli, hanno già fatto parte dell’uscente amministrazione Lorenzini; l’altra metà, invece, si mettono al servizio della cittadinanza per la prima volta.

“Tutti quanti sono caratterizzati da un grande spirito di servizio – aggiunge il candidato a sindaco – fondamentale sarà ancora l’ascolto e il confronto con la cittadinanza”. Tra i punti salienti del programma, poi, l’attenzione all’economia, al lavoro e lo sviluppo del territorio, valorizzando la città nella sua identità anche grazie alla proficua collaborazione con le associazioni. E poi i servizi sociali e scolastici e, infine, l’arricchimento della città e delle sue dotazioni. “Tutto questo – conclude Calamai – per una città sempre più bella e curata con l'obiettivo di aumentare ancora la qualità di vita dei cittadini. Perché, non dimentichiamolo, il nostro obiettivo è fare sempre di più per Montemurlo”.

La lista del Pd si aggiunge alle altre due liste collegate a Calamai, quella che riunisce la Sinistra e quella civica "Amare Montemurlo".

Ecco i candidati Pd.

Alberto Vignoli, 27 anni, impiegato, Antonella Baiano, 39 anni, consulente del lavoro

Valentina Vespi, 37 anni, impiegata e giornalista pubblicista, Alberto Fanti, 35 anni, operatore museale e guida turistica, Manuel Fava, 32 anni, impiegato, Federica Palanghi, 35 anni, avvocato

Amanda Ravagli, 64 anni, commerciante, Chiara Steri, 31 anni, avvocato, Silvia Barbara Andreini, 46 anni, imprenditrice, Stefano Arcangioli, 46 anni, imprenditore, Simona Asper, 39 anni, impiegata

Fabrizio Botarelli, 58 anni, pensionato, Elisabetta Chiarini, 50 anni, casalinga, Samuele Milone, 21 anni, studente universitario, Alessio Papi, 29 anni, neo-laureato in scienze politiche, Vittoria Sarti, 26 anni, neo-laureata in archeologia.





