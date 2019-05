09.05.2019 h 09:55 commenti

Verso il voto, presentata la lista "Centrosinistra per Vaiano" del candidato sindaco Bosi

Dodici in corsa per il Consiglio comunale. "Una squadra di giovani - ha commentato Bosi - e un programma elettorale costruito attraverso gli incontri con i cittadini e le associazioni del territorio"

“Una squadra coloratissima”, è lo slogan con cui il candidato sindaco Primo Bosi, ha presentato la la lista “Centrosinistra per Vaiano”. I colori scelti richiamano i punti programmatici del programma elettorale: il verde per la sostenibilità, il celeste per la mobilità, il giallo per la solidarietà e il rosso per la dinamicità.

“Un programma costruito insieme, attraverso gli incontri sul territorio con cittadini e associazioni - spiega il candidato sindaco Primo Bosi - un programma propositivo che parla di progetti: dalla sostenibilità che vede in prima fila l’obbiettivo amianto zero e il raggiungimento della rete idrica e fognaria verso quelle frazioni che ne sono attualmente sprovviste; alla mobilità dove punteremo fortemente sulla nuova fermata ferroviaria alla Briglia che ci aiuterà a diminuire il flusso dei veicoli sulla Sr325, ormai divenuto importante in termini di numeri (si parla di 20mila veicoli al giorno); continueremo ad occuparci di solidarietà con lo sportello di orientamento al lavoro, che in questi anni ha ottenuto degli ottimi risultati trovando impiego a diversi cittadini della Val di Bisenzio; e proseguiremo con i progetti di valorizzazione dei beni culturali che abbiamo iniziato in questo mandato e per i quali ci siamo impegnati a trovare le risorse, come l’adeguamento del teatro-cinema Modena e la sistemazione del Mulino della Viaccia dove costruire appartamenti per disabili e spazi da destinare alle associazioni”.

I candidati: Fabrizio Scatizzi, Gabriele Di Vita, Federico Fiesoli, Claudio Poli, Stefano Vaiani, Gaia Spinelli, Chiara Martini, Mariana Macchi, Matteo Missori, Carolina Rosiello, Giada Buchignani, Elena Magnolfi.







Edizioni locali collegate: Val di Bisenzio

