02.05.2019 h 12:06 commenti

Verso il voto, Ovattoni (Lega): "Negozianti sotto assedio e il Comune non muove un dito"

La capolista della Lega commenta la recente escalation di furti in città: "Il nostro obiettivo sarà destinare più agenti della polizia municipale al controllo del territorio, togliendoli dalle mansioni amministrative"

"I negozianti pratesi sono sotto assedio. Ancora furti e spaccate, ormai è un bollettino di guerra. Per questa giunta la sicurezza non è una priorità, ma per noi della Lega lo è". A dirlo Patrizia Ovattoni, capolista al consiglio comunale per la Lega, che chiede interventi rapidi ed efficaci per fermare l'escalation di furti ai danni di attività commerciali della città.

"Nelle ultime settimane - dice Ovattoni - stiamo assistendo a un escalation criminosa senza che questa amministrazione muova un dito. Nostra priorità, quando saremo al governo della città, sarà riorganizzare e potenziare il corpo della polizia municipale, diminuendo il personale per le mansioni amministrative per impiegarli sul territorio. Con i vigili di quartiere e la ricostituzione dei distretti potremo così avere un controllo serrato anche nelle periferie, completamente abbandonate a se stesse. Con il decreto sicurezza del nostro ministro Salvini potremo ampliare l'organico della polizia municipale con assunzioni a tempo determinato o con prestazioni straordinarie del personale della stessa polizia locale. E quindi controlli più serrati anche in collaborazione con le altre forze di polizia, davanti alle scuole contro lo spaccio di droga e su tutto il territorio comunale contro accattonaggio, abusivismo e fenomeni d'illegalità".