Verso il voto, Milone (Prato libera e sicura): "Più quote nelle Rsa, è questa la futura emergenza"

Il candidato sindaco punta il dito contro la Regione e chiede interventi per andare incontro alle esigenze delle famiglie che non hanno possibilità economiche per sostenere i costi delle residenze sanitarie assistite

“La futura emergenza è la mancanza di quote sanitarie per il ricovero di persone anziane nelle Rsa, un'emergenza che va affrontata con decisione perché con l'invecchiamento della popolazione tantissime famiglie si troveranno costrette a fare ricorso alle residenze sanitarie assistite per i propri cari”. Così il candidato sindaco di Prato libera e sicura Aldo Milone. “Prato ha assolutamente bisogno di più quote sanitarie per poter permettere a chi non ha possibilità economiche di garantire comunque un'assistenza e un ricovero adeguati ai propri anziani. E' arrivato il momento di ottenere dalla Regione ciò che la città non ha avuto in questi anni”. Dito puntato, dunque, contro la Regione Toscana e in particolare contro il presidente: “Enrico Rossi – continua il candidato sindaco – ha danneggiato Prato in campo sanitario, basta vedere il nuovo ospedale. Il nuovo sindaco dovrà essere in grado di affrontare la futura emergenza senza sottomissioni nei confronti della Regione a cui Prato ha dato molto ricevendo molto poco”.



