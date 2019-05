06.05.2019 h 11:49 commenti

Verso il voto, Marilena Garnier contro i nuovi impianti Gida: "Nè in via Paronese né in altre zone di Prato"

La candidata sindaco si schiera con i cittadini che fanno parte dei Comitati di Paperino e delle Fontanelle: "La Piana è già altamente inquinata, non possiamo mettere ulteriori fonti emissive"

"No al nuovo impianto che Gida vorrebbe realizzare tra le Fontanelle e Paperino". A dirlo è la candidata sindaco Marilena Garnier che ha incontrato i rappresentanti dei Comitati di Paperino e Fontanelle per farsi illustrare le osservazioni da loro formulate relativamente al progetto di impianto di un digestore anaerobico e del cosiddetto mini inceneritore di fanghi, impiantistica attualmente sottoposta a procedura di Via.

"Si tratta di impianti - dice Marilena Granier - che a norma di legge non è possibile posizionare nelle vicinanze di centri abitati e comunque la persistente situazione critica dell’inquinamento dell’aria nella Piana non permette ulteriori fonti emissive altamente inquinanti. L’incenerimento di fanghi di depurazione non è una pratica diffusa in Italia e non capisco perché questo impianto dovrebbe proprio essere localizzato nella Piana. A questo proposito sarà mio impegno preciso avere come interesse primario, quello di salvaguardare e tutelare la salute dei cittadini di Prato avversando la nuova impiantistica proposta da Gida, indipendentemente dalla sua localizzazione nel Comune di Prato".