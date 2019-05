03.05.2019 h 12:12 commenti

Verso il voto, Marilena Garnier al Macrolotto Zero: "L'inclusione c'è se tutti rispettano le regole"

La candidata sindaco ha incontrato i residenti della zona: "Qui c'è una situazione al limite del vivibile e pericolosa sotto il profilo igienico-sanitario"

"Per politica inclusiva si deve intendere un reciproco rispetto delle regole e del luogo dove si vive e si lavora, al Macrolotto Zero c'è una situazione al limite del vivibile e pericolosa sotto il profilo igienico-sanitario". Lo ha detto la candida sindaca Marilena Garnieri che nella giornata di ieri, 2 maggio, ha incontrato alcuni residenti della zona dove più alta è la presenza della comunità cinese.

"Non possiamo più permettere - ha aggiunto Garnier - che questa area continui ad essere sotto il profilo urbanistico, economico, sociale e culturale, una zona “franca”, al limite della legalità, nella quale l’inedita proporzione dello stanziamento di cittadini orientali non sia una risorsa, come dovrebbe, ma fattore problematico e di instabilità. Noi vogliamo compiere un’impresa ardimentosa e riportare nell’alveo della eticità sociale e produttiva, un territorio di fatto abbandonato a se stesso. L’obiettivo è: cooperare con le stesse regole. Un efficace sistema programmato di controllo sarà indispensabile per garantire la connettività a tutti i livelli con il resto della città".