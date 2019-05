04.05.2019 h 09:14 commenti

Verso il voto, 'Lo sport per Prato': "Un fondo per garantire a tutti la possibilità di praticare l'attività sportiva"

La proposta lanciata dalla lista civica che sostiene il sindaco uscente Matteo Biffoni. "Aiutare le famiglie in difficoltà economica e i diversamente abili a fare sport attraverso contributi assegnati dall'assessorato ai Servizi sociali alle società sportive in base ad apposite graduatorie"

“Un fondo per garantire il diritto di fare sport anche ai diversamente abili e alle famiglie in difficoltà economica in modo da contrastare l'abbandono dell'attività sportiva”. Fra le priorità della lista civica “Lo Sport per Prato” che sostiene la ricandidatura del sindaco Matteo Biffoni, c’è anche una grande attenzione per le fasce più deboli e meno considerate. “Lo sport è da sempre sinonimo di inclusione e di integrazione, perché non fa differenze e non accetta pregiudizi – il commento dei candidati della lista civica – pensiamo di realizzare un fondo che eroghi i contributi direttamente alle società che faranno svolgere attività sportiva gratuitamente a soggetti meno abbienti, selezionati tramite apposita graduatoria pubblica, di comune accordo con l’assessorato ai servizi sociali. Un piccolo contributo, che però può fare la differenza”. L’assessorato ai servizi sociali dovrebbe incaricarsi di stilare una apposita graduatoria per l’accesso ai fondi stanziati, indicando alle società i riferimenti delle famiglie e rimborsando loro, almeno in parte, i costi sostenuti, con l’obiettivo di dare pari opportunità a tutti i pratesi anche in ambito sportivo. Ma l’impegno in questo senso non si esaurisce qui. “Stiamo già elaborando un organico progetto di inclusione delle disabilità attraverso lo sport da realizzare nella prossima legislatura – concludono i candidati – un progetto che culmini con una giornata, definita "Giochi senza Barriere", all'insegna di attrazioni, divertimento, attività sportive”.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus