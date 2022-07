27.07.2022 h 17:14 commenti

Verso il voto, Letta chiede al Pd di Prato una rosa di nomi: ecco i possibili candidati

La segreteria provinciale si riunirà stasera. Incontro preceduto da un vertice con il livello regionale. Stamani incontro via web tra i sindaci Pd e Letta

Il Partito democratico nazionale ha chiesto a tutte le segreterie provinciali di fornire una rosa di possibili candidati al Parlamento da impiegare, eventualmente, sia nei collegi uninominali che plurinominali. Sono richiesti dai tre ai cinque nomi. Prato dovrebbe farne tre. Il segretario Marco Biagioni ha convocato la segreteria provinciale per stasera, in contemporanea con il via alla campagna elettorale che il numero uno del partito, Enrico Letta, darà da San Miniato, rendendo complicato, quindi l'essere presente a questo importante momento politico.

Stamani, intanto, il segretario nazionale dei Democratici Enrico Letta, ha incontrato via web una cinquantina di sindaci Pd tra cui quello di Prato Matteo Biffoni. Un confronto costruttivo per assicurarsi che i primi cittadini si spendano in prima persona in questa campagna elettorale pur non potendo correre da candidati secondo il regolamento approvato ieri . "C'è una cosa che come sindaci abbiamo proposto e che Letta ha accolto subito ben volentieri. - spiega Biffoni -E' la possibilità per noi che amministriamo i territori di mettere nero su bianco quattro o cinque proposte su temi concreti e specifici. Proposte che poi saranno elaborate e trasferite da Letta nel programma elettorale. Una modalità che mi convince molto. Noi sindaci siamo già a lavoro per definire questo documento. Sarà pronto entro la prossima settimana".

(e.b.)

D’altronde il tempo stringe e Bonafè vuole chiudere la partita “delle rose” entro il fine settimana. La segreteria pratese dovrebbe esprimere tre nomi. Le indiscrezioni confermano quelli circolati in questi giorni, l'assessore comunale Benedetta Squittieri e la consigliera regionale Ilaria Bugetti. Il terzo nome è una novità assoluta. Si tratta di Simone Faggi, braccio destro del sindaco Matteo Biffoni e uomo chiave per la nascita della multiutility. Ha un "difetto" in tempi di parità di genere: è un uomo. Anche le presunte candidate in rosa hanno i loro problemi. Squittieri è della stessa corrente, area dem, della sottosegretaria uscente, Caterina Bini, che dovrebbe trovare posto al collegio uninominale al Senato o in un listino plurinominale. Bugetti invece, in base al regolamento approvato ieri dalla direzione nazionale sull'incandidabilità degli assessori e dei consiglieri regionali, se chiamata "alle armi" dovrebbe dimettersi o ottenere una deroga dal Pd nazionale. Niente vieta al segretario Biagioni di aggiungere altri nomi o di aprire alla società civile. Nel tardo pomeriggio di ieri, insieme agli altri colleghi provinciali toscani, ha incontrato la segretaria toscana Simona Bonafè per definire le "regole d'ingaggio" anche sulla base del regolamento approvato ieri mattina dalla direzione nazionale. Da qui a stasera può cambiare tutto con la consapevolezza che il puzzle da comporre è complicatissimo e che per il collegio uninominale alla Camera alla rosa dei nomi pratesi si aggiungeranno quella dei pistoiesi e dei mugellani. Stavolta garantire un posto al sole a un pratese è impossibile, anche perché c'è il rischio di un altro "Papa straniero" dopo quello ingoiato cinque anni fa con Benedetto Della Vedova (poi sconfitto dal pratese Silli del centrodestra). La Toscana, essendo ancora una roccaforte rossa, è molto richiesta tra i big nazionali sia del Pd che degli alleati per ottenere l'elezione sicura o quasi. Potrebbe quindi, essere catapultato nel collegio pratese (pistoiese e mugellano) un "extraterritorio". In queste ore circola il nome di Marco Furfaro di Prossima, originario di Agliana, ma il Pd pratese è già sul piede di guerra e la sua strada potrebbe essere sbarrata dalla possibile candidatura in Toscana dell'ex ministro Roberto Speranza.