30.04.2019 h 16:43 commenti

Verso il voto, la proposta di Risaliti (Biffoni19): "Anche a Prato la lotta ecologica alle zanzare"

Il candidato della lista civica propone di esportare il modello già utilizzato con successo a Carmignano: attraverso un composto biologico si sopprimono le larve dell'insetto senza utilizzare veleni

"Portiamo anche a Prato la lotta ecologica alle zanzare". È la proposta all’insegna della salvaguardia dell’ambiente e della salute di Andrea Risaliti, candidato al consiglio comunale nella lista civica Biffoni19. Risaliti, imprenditore, titolare dell'azienda di disinfestazioni La Saetta, negli ultimi due anni ha promosso a Carmignano, insieme all’amministrazione comunale, una sperimentazione che ha portato il comune a essere il primo in Toscana, e tra i primi in Italia, a testare la lotta totalmente biologica ed ecologica contro le zanzare. Avviato a settembre 2017, il progetto sta dando risultati importanti dal punto di vista sia ambientale che dell’efficacia.

"Il metodo che utilizziamo è al 100% eco-friendly – spiega Risaliti – perché non vengono immesse nell’ambiente sostanze chimiche ma un composto biologico che, versato in gocce in tombini e ristagni d’acqua, crea una pellicola che impedisce alle larve di zanzara di respirare e dunque all’insetto di proliferare. Perciò non viene usato nessun “veleno” inquinante ma solo un’azione meccanica, che quindi non ha nessuna conseguenza sull’ambiente: né sull’acqua o sul terreno, né sugli animali e, ovviamente, sulle persone". Oltre che nelle aree comunali, il metodo è stato promosso anche tra i privati: sono quasi 1.000 i cittadini a cui sono stati distribuiti i kit per la eco-disinfestazione.

Il metodo sperimentale (estendibile anche ad altri insetti) – risultati dei test alla mano – ha consentito di diminuire la presenza delle zanzare a Carmignano in misura maggiore rispetto ai larvicidi tradizionali, e con impatto zero sull’ambiente. "È un risultato positivo sia per la salute che dal punto di vista ecologico – commenta Risaliti –. Le zanzare, oltre ad essere fastidiose, sono infatti veicolo di malattie, ma è necessario eliminarle prestando attenzione all’ambiente: senza danneggiarlo e pensando al futuro, per non liberarci di un problema oggi ma poi trovarcene uno più grande domani".

Da qui l’idea di estendere la sperimentazione anche a Prato. "Insieme a Matteo Biffoni stiamo lavorando per inserire la disinfestazione bio ed ecologica tra i punti del programma elettorale – conclude - Una comunità come quella pratese, che da sempre ha fatto dell’innovazione il suo punto di forza, non deve rimanere indietro su questo tema e anzi deve essere un esempio di avanguardia ed eccellenza in ambito ecologico".