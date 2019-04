11.04.2019 h 09:41 commenti

Verso il voto, il Pd ufficializza la sua lista: dentro due assessori, tanti consiglieri uscenti e tre indipendenti di Prato 2040

I nomi approvati all'unanimità dalla direzione del partito: in corsa anche la presidente del Consiglio comunale Ilaria Santi. Spazio ai giovani e ai rappresentanti dei circoli territoriali

Ecco la lista Pd approvata ieri sera, 10 aprile, all'unanimità dalla direzione del partito, che sosterrà la candidatura a sindaco di Matteo Biffoni alle elezioni comunali del prossimo 26 maggio.

Non c'è capolista. L'elenco dei 32 nomi è in ordine alfabetico.

Come già anticipato nei giorni scorsi, all'interno troviamo due assessori dell'attuale Giunta Biffoni, Monia Faltoni e Simone Mangani, la presidente del Consiglio comunale Ilaria Santi, tanti consiglieri comunali uscenti ma anche delle novità come i due medici, Filippo Risaliti, figlio di Armando volto noto del partito, e Letizia Luchetti, il preside delle Pier Cironi Alessandro Giorni, Matilde Rosati giovane laureata in legge, l'esperta di politiche europee Martina Guerrini, l'avvocatessa Eva Rana, la ristoratrice Chiara Ciofi e l'impiegata Martina Galligani. Giannetto Fanelli, ex presidente dell'azione cattolica, rappresenta, appunto, l'area cattolica.

Diego Blasi (dipendente), Silvia Norcia (mediatrice culturale) e Silvia Giagnoni (docente universitaria) dell'associazione Prato 2040 approdati nel gruppo dei Democratici dopo l'impossibilità di formare una lista unica che riunisse tutte le anime della Sinistra e l'incompatibilità con l'anima civica della lista Biffoni. Per Norcia va precisato che anche se proviene da quell'associazione, è considerata un'indipendente 'pura'.

Nella composizione della lista è stato tenuto conto dei Giovani Democratici, rappresentata da Marco Biagioni, studente lavoratore, mentre l'altro volto fresco, quello dello studente Lorenzo Tinagli, è in quota Giachetti. Presenza anche dei circoli territoriali con Gabriele Tesco (Chiesanuova), Daniele Pinai (San Giorgio), Dino Minervino (Borgonuovo), Nelson Facchi (Paperino), Ettore Pontieri (Coiano), Aldo Iacopino (centro storico). Questi ultimi due, insegnante e agente di polizia provinciale, sono volti nuovi.



"Si tratta di una lista competitiva - dichiara il segretario provinciale Pd Gabriele Bosi - che valorizza l'esperienza e il consenso dei nostri amministratori disponibili alla ricandidatura e che dà una rappresentanza diffusa al territorio pratese come anche a mondi professionali diversi. Il Partito democratico di Prato dimostra di essere inclusivo, candidando non solo propri dirigenti e militanti di base ma anche nomi nuovi, rappresentativi di tante realtà diverse tra loro".