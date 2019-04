30.04.2019 h 11:26 commenti

Verso il voto, Ganugi (FdI): "No a spot elettorali, subito un parcheggio a servizio di via Liliana Rossi"

Candidata al Consiglio comunale, Ganugi critica l'attuale amministrazione comunale che ha installato un cartello che annuncia i lavori: "Sono anni che la zona soffre della carenza di parcheggi e solo ora, a un mese dalle elezioni, la Giunta si ricorda di questa zona. Facile così"

“Con problemi di parcheggio da anni, da molti anni, e solo ora, ad un mese dalle elezioni, l'amministrazione comunale installa un cartello che informa che verranno fatti i lavori. Sarà un caso”? A chiederlo è Elena Ganugi, candidata al Consiglio comunale di Prato per Fratelli d'Italia. La zona in questione è quella di via Liliana Rossi “dove – spiega la candidata – il problema della carenza di parcheggi aveva iniziato a trovare soluzione con la Giunta Cenni che, attraverso la perequazione urbanistica, presentò un progetto il cui obiettivo era dare respiro ad una zona dove l'area di sosta non è m ai esistita e dove non è presente ancora oggi. Eppure i cittadini chiedono una soluzione da anni ormai, da quando addirittura era in carica il sindaco Romagnoli. Nel 2014 l'assessore Caverni presentò finalmente un progetto ma solo nel 2017 l'attuale amministrazione ha fatto sapere che sarebbe stato acquistato un terreno nei pressi della rotonda di via Liliana Rossi. Ora, come per magia, ecco il cartello che annuncia i lavori. Mi chiedo se il cartellone sia stato messo solo per mera figura o se c'è la vera intenzione di far partire i lavori a breve. In ogni caso – concude Ganugi – non è più possibile tollerare la carenza di parcheggi che penalizza i residenti e le attività commerciali della zona. Se sarò eletta uno dei miei impegni prioritari sarà controllare che venga realizzato un progetto che tenga conto della necessità di tutti coloro che, per un motivo o per un altro, frequentano l'area”.









