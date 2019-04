27.04.2019 h 14:55 commenti

Verso il voto, Fratelli d'Italia presenta le candidature. In lista anche Scatragli ex sindaco di Montale

Trentadue nomi con esperienze lavorative e politiche diverse. Il senatore La Pietra: "Persone che hanno un'importante esperienza che mettono a disposizione della città, abbiamo una lista forte a sostegno di un buon candidato"

Trentadue nomi con esperienze politiche e lavorative diverse compongo la lista di Fratelli d’Italia che appoggia la candidatura di Daniele Spada. Tra i nomi la prima della lista è Chiara La Porta, seguita in ordine alfabetico dagli altri aspiranti consiglieri tra cui Giovanni Bambagioni e Alessandro Benelli, ex Energie per l’Italia, Claudio Belgiorno e l’ex sindaco di Montale David Scatragli, solo per citarne alcuni. “Abbiamo una squadra – ha spiegato il senatore Patrizio La Pietra, commissario di FdI – che è stata pensata per il governo della città. Governeremo per i prossimi dieci anni, dove ciascuno porterà la propria esperienza. Nonostante la candidatura tardiva di Spada siamo sicuri che avremo un buon risultato con un buon candidato sostenuto da liste forti come la nostra. Fratelli d’Italia è sempre stato un partito coerente con le proprie idee e questo è sicuramente un punto di forza. Oltre alla sicurezza proponiamo anche la legalità”.

La presentazione alla città dei candidati, che hanno un’età media di trentacinque anni – avverrà il 4 maggio alla Camera di Commercio. “Nella lista – ha sottolineato Cosimo Zecchi dirigente nazionale FdI– ci sono persone con esperienze diverse ma tutte con un bagaglio politico e lavorativo importante che ci aiuteranno a governare questa città”.

Ecco i candidati

Chiara La Porta, Giovanni Bambagioni, Alessandro Bartolini, Claudio Belgiorno, Alessandro Benelli, Marina Bini, Marco Bonacchi, Federico Camarato, Alessia Cambi, Simone Carlesi, Alessia cocchi, Ylenia Conti, Romina Corso, Fabio fiorentini, Giulia Gallo, Alberto Gandolfi, Elena Ganugi, Michela Giordano, Enrico Lai, Roberta Lo Giudice, Alex Lunardi, Luis Micheli Clavier, Michele Misiano, Rossella Mungai, Barbara Pagni, Michelangelo Papini, Enrico Parigi, Umberto Gallinella, Rocco Rizzo, David Scatragli, Giacomo Vezzani, Pietro Zecchi.



