Verso il voto, Forza Nuova presenta la lista con lo slogan “Prato ai pratesi”

Il movimento di destra ha da tempo individuato in Massimo Nigro il candidato alla carica di sindaco

Quindici uomini, sette donne. Pronta la lista di Forza Nuova per le amministrative del 26 maggio. Il candidato sindaco Massimo Nigro, il primo lo scorso inverno ad annunciare di essere in corsa per la carica di primo cittadino, ha ufficializzato la rosa dei nomi che lo sosterranno.

Questo l'elenco: Massimo Nigro (imprenditore), Stefano Cipolat (illustratore), William Tricoli (commerciante), Gabriele Gori (commerciante), Emiliano Mari (imprenditore agricolo), Marco Stolfi (agente di commercio), Federico Gacci (operaio), Mirko Ramalli (autista), Alessandro Aiazzi (manager), Lapo Bini (imprenditore), Maurizio Ciabattini (produttore agricolo), Francesco Taccola (disoccupato), Luca Biagini (magazziniere), Agron Dajlanaj (magazziniere), Vincenzo Esposito (pensionato), Caterina Anselmi (produttore agricolo), Angela Verdicchio (commessa), Flora Permarkaj (responsabile logistica), Elena Fornelli (commessa), Raffaella Taccola (assistente anziani), Naomi Giannerini (operatore sanitario), Paola Giraldi (commerciante).

Slogan di Forza Nuova: “Prato ai pratesi”.



