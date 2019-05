07.05.2019 h 13:21 commenti

Verso il voto, Etruria 14 invita i candidati per un dibattito tra giovani ma Pd e 5 Stelle dicono "No grazie"

Incontro organizzato per parlare del futuro della città con i giovani che si sono candidati al Consiglio comunale. Hanno aderito Belgiorno (FdI), Stanasel (Lega), Targetti (Più Europa). Invito respinto da Biagioni (Pd) e Scarso (M5S)

Politiche giovanili, turismo, immigrazione, ambiente, sicurezza, viabilità, occupazione e cultura. Questi i temi del confronto pubblico organizzato mercoledì 15 maggio, alle 21.30, da Etruria 14, nella sua sede in via Strozzi 8, con i giovani candidati al consiglio comunale di Prato e i cittadini. Un incontro a cui due invitati – Marco Biagioni del Pd e Giulio Scarso dei 5 Stelle – hanno risposto con un “No, grazie”. “Hanno declinato l'invito – si legge in una nota del presidente dell'associazione Etruria 14, Simone Grandi – provocando il nostro dispiacere vista la presenta all'evento di quasi tutte le fazioni politiche”. E infatti ci saranno Claudio Belgiorno per Fratelli d'Italia, Claudiu Stanasel per la Lega, Jonathan Targetti per Più Europa.

Un dibattito in cui le voci di Pd e M5S, dunque, non ci saranno. “Come tutti sanno – scrive ancora Grandi – il nostro circolo Asi nasce come punto di ritrovo con l'intento di promuovere aggregazione e partecipazione tra i giovani della città alla politica ed è fortemente impegnato nel sociale. Doveroso perciò organizzare un momento di dibattito libero, vero e aperto, proprio ora in questa fase pre-elettorale in modo da poter coinvolgere il maggior numero possibile di persone”.

"Ho declinato l'invito - spiega Marco Biagioni -. A iniziative organizzate da chi difende il fascismo io non metto piede. Il rispetto dei valori della Resistenza e della nostra Costituzione è più importante di qualche voto in più".

Moderatore sarà Sebastiano Campo, membro della Giunta esecutiva nazionale dell'Asi. La serata è aperta a tutti.



