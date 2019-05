23.05.2019 h 19:30 commenti

Verso il voto, ecco dove gli aspiranti sindaco chiuderanno la campagna elettorale

Nessuno degli 8 contendenti ha scelto le piazze del centro preferendo le sedi dei comitati o aree verdi

La campagna elettorale per le elezioni europee e per le comunali di domenica 26 maggio volge al termine. I vari candidati in corsa per la carica di sindaco si preparano alla volata finale che scatterà con la festa di chiusura della campagna elettorale, domani sera, 24 maggio, che poi lascerà spazio al silenzio prima dell'apertura delle urne.

Nessuno degli otto aspiranti primo cittadino ha scelto le piazze del centro che in passato sono andate per la maggiore. Tutti gli schieramenti hanno optato per aree verdi, circoli o per le stesse sedi dei propri comitati elettorali.

Matteo Biffoni, candidato sindaco del centrosinistra festeggerà dalle 18 al Giardino degli Ulivi di viale Galilei.

Daniele Spada per il centrodestra ha scelto i giardini di via Marx al Soccorso già dalle 17:30. Gli interventi sono previsti dalle ore 21.

Il Movimento 5 Stelle e il suo candidato Carmine Maioriello brinderanno con simpatizzanti e iscritti dalle ore 19 nella sede del comitato in via dei Cimatori 19 angolo via Garibaldi.

Sede del comitato anche per la civica Marilena Garnier. L'appuntamento è dalle 19 in via Santa Trinita 108.

Aldo Milone, alla guida della lista Prato libera e sicura incontrerà i suoi sostenitori al Caffè Leonardo di via Rimini per un apericena che partirà alle 19.30.

Roberto Lido Daghini, candidato sindaco dei Comunisti Pratesi festeggerà dalle ore 20 al circolo Arci di Figline per una apericena a buffet. Interverranno anche i rappresentanti delle segreterie regionali di Rifondazione Comunista e del Partito Comunista Italiano.

La festa di Mirco Rocchi di Prato in Comune sarà nella sede del comitato in Largo Carducci.

Unica voce fuori dal coro quella di Emilio Paradiso della Lega Toscana che per scaramanzia festeggerà solo dopo il responso delle urne.