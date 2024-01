12.01.2024 h 11:15 commenti

Verso il voto: domani la Sinistra radicale e Targetti scoprono le carte. Intanto Taiti, Milone e Nigro confermano la candidatura

Tra le seconde file c'è fermento mentre in casa dei due schieramenti principali tutto tace. Almeno pubblicamente.

Mentre i due principali schieramenti politici, centrodestra e centrosinistra, sono ancora alle prese con i problemi interni per sciogliere i nodi sul proprio candidato sindaco, le seconde file sono più attive che mai e già pronte a schierarsi ai nastri di partenza.

In programma per domani ci sono ben due appuntamenti che ufficializzano altrettante discese in campo. La prima si terrà alle 10 alla casa del popolo di Coiano. Il comitato elettorale che si è formato nei giorni scorsi e in cui sono confluite le forze politiche che fanno capo a Unione Popolare e Prato Social Forum, terrà un'assemblea per definire il percorso preparatorio per l’eventuale lista elettorale e la definizione del programma per la città. “Vogliamo costruire una sinistra che possa dire la sua al fianco dei cittadini, a protezione dei beni comuni e dei servizi pubblici, contro la privatizzazione degli stessi, contro la multiutility e contro la privatizzazione della sanità. - si legge in una nota - Su questi e altri temi, che penalizzano la nostra città, pensiamo che sia indispensabile l’impegno di tutti, perché siamo in presenza del progetto di un futuro inaccettabile. Chi vorrà saperne di più è invitato a partecipare all’assemblea per la costituzione della lista elettorale di sinistra per dare il proprio contributo alla città che non si arrende, alla città che unisce, alla città solidale, a Prato che può essere ancora punto di riferimento contro lo sfruttamento e il progresso degli uomini e delle donne che la abitano”. Ancora non è chiaro chi sarà il loro candidato sindaco.

Il secondo appuntamento è al chiesino di San Giovanni alle 11.30 e vedrà protagonista l'imprenditore Jonathan Targetti, oggetto di una raccolta firme a sostegno di una sua candidatura e sostenitore della necessità di primarie all'interno del Terzo polo per individuare la figura che guiderà il gruppo alle prossime elezioni amministrative.

Queste due realtà si aggiungono alle tre già in campo: Aldo Milone con la lista Prato libera e sicura, l'avvocato e delegato provinciale del Coni, Massimo Taiti, e l'ex leader di Forza nuova, Massimo Nigro, con la lista civica “Flanella nera”, in questi giorni al centro del dibattito politico per la proposta di riorganizzare per il 23 marzo, data di fondazione dei Fasci di combattimento, una manifestazione con i dirigenti storici della destra italiana sulla falsa riga di quella messa in piedi 5 anni fa.





Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus