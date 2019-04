27.04.2019 h 15:12 commenti

Verso il voto, dieci candidati in corsa a Prato per la carica di sindaco. A Montemurlo flop di Forza Italia

All'ultimo minuto è entrato in corsa anche Enrico Zanieri del Partito comunista. Le liste collegate ai vari candidati per Prato sono complessivamente 18. Gli azzurri non sono riusciti a presentare la lista a sostegno della candidatura a sindaco di Montemurlo di Matteo Mazzanti.

La corsa alla conquista del Comune di Prato sarà a 10 con ben 18 liste di supporto. A sorpresa e all'ultimo tuffo infatti, si è aggiunto un nuovo candidato sindaco. Si tratta Enrico Zanieri del Partito comunista di Marco Rizzo. Trentacinque anni, operatore sociale, militante da tre anni ma simpatizzante da sempre, candidato alle politiche 2018 per la Camera dei deputati, Zanieri è riuscito a chiudere la raccolta firme a pochi minuti dalla scadenza del termine, fissata per le 12 di oggi, 27 aprile.

E' già iniziata la verifica da parte della commissione elettorale su firme e documenti necessari per essere ammessi alla tornata elettorale. Terminato questo passaggio si passerà ai sorteggi per l'ordine di candidatura e di lista.

Riepiloghiamo quindi il quadro generale in attesa della decisione della commissione.

Partiamo da Prato.

Da sinistra a destra seguiamo la foto con i volti dei 10 aspiranti sindaco.

Matteo Biffoni, candidato del centrosinistra e sindaco uscente, è supportato da 5 liste: Pd, civica, Sport, Demos, + Europa; Daniele Spada, candidato del centrodestra ha 4 liste collegate: Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e civica; Marilena Garnier, consigliere comunale uscente seduta all'opposizione, è sostenuta da due liste civiche; Carmine Maioriello è il candidato del Movimento 5 Stelle con lista unica; Roberto Lido Daghini, dipendente ditta tessile, si presenta per la lista Comunisti pratesi sostenuta da Rifondazione comunista e Partito comunista italiano. Ripartiamo dalla seconda riga. Massimo Nigro è il candidato sindaco di Forza Nuova con lista unica; Aldo Milone, consigliere uscente d'opposizione si ripresenta con il suo gruppo Prato libera e sicura che costituisce un'unica lista; Emilio Paradiso, consigliere comunale di maggioranza con la giunta Cenni, si presenta per la Lega Toscana; Mirco Rocchi è il candidato della lista Prato in Comune che riunisce diverse anime della Sinistra; infine l'ultimo arrivato in ordine di tempo Enrico Zanieri del Partito Comunista con lista unica.

Anche Montemurlo non risparmia sorprese perchè Forza Italia non è riuscita a depositare le firme necessarie per avere una propria lista a sostegno della candidatura di Matteo Mazzanti di Fratelli d'Italia. Un grosso smacco per il partito di Berlusconi, ulteriormente indebolito dalle polemiche per la mancata candidatura di Eva Betti, vice coordinatrice provinciale e consigliere comunale uscente a Montemurlo che per tutta risposta si è dimessa ed è passata alla lista della Lega a sostegno della candidatura di Daniele Spada con l'altro ex vice coordinatore azzurro Mirko La Franceschina.

In un comunicato stampa la coordinatrice provinciale Erica Mazzetti attacca proprio Eva Betti attribuendole tutta la responsabilità per la mancata presentazione della lista: "Dispiace realizzare che nonostante il presunto consenso territoriale vantato dalla ex consigliere comunale Eva Betti si sia rivelato inconsistente, costringendola a rifugiarsi nella lista leghista di Prato. Alla luce di tutto ciò siamo oggi ancora più convinti della bontà della scelta del centrodestra di convergere su Matteo Mazzanti per dare una svolta politicamente storica ai cittadini di Montemurlo".

Quindi riepilogando i candidati sindaco a Montemurlo sono 4 con 8 liste collegate.

Simone Calamai del centrosinistra supportotato da tre liste: Pd, Sinistra, civica Amare Montemurlo; Matteo Mazzanti corre per il centrodestra con tre liste: Lega, Fratelli d'Italia e civica Insieme per Montemurlo; Angela Tortolano per il Movimento5Stelle; Giusi Sabato per Lega Toscana con lista unica.

Passiamo alla Val di Bisenzio che chiude il quadro dei Comuni pratesi chiamati al voto per rinnovare i propri organi il prossimo 26 maggio. Ricordiamo che il Movimento 5 Stelle ha deciso di non correre in nessuno dei tre Comuni della zona.

A Vaiano i candidati sindaco sono due supportati da altrettante liste. Primo Bosi, sindaco uscente e candidato del centrosinistra con lista unica; Gualberto Seri del centrodestra rappresentata da una sola lista.

Anche a Vernio gli aspiranti sindaco sono due con altrettante liste collegate. Giovanni Morganti, sindaco uscente, che tenta il bis per il centrosinistra; Francesca Storai della Lega in rappresentanza di tutto il centrodestra.

Infine Cantagallo. Due i candidati sindaco e anche in questo caso il centrosinistra è rappresentato dal sindaco uscente, Guglielmo Bongiorno, e confluito in un'unica lista; l'altro candidato è Alessandro Logli del movimento "La città per noi" sostenuto da tutto il centrodestra.

E.B.