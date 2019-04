26.04.2019 h 19:27 commenti

Verso il voto, Ceccardi e il ministro Centinaio tengono a battesimo la lista della Lega e attaccano Biffoni

All'Art Hotel la presentazione dei candidati del Carroccio: "Contro degrado e insicurezza un sindaco può fare tante cose ma a Prato non è stato fatto niente"

"Biffoni è un sindaco che non ha voluto bene alla sua città, altrimenti non avrebbe fatto sì che finisse nel degrado come è adesso". Non hanno lesinato attacchi all'attuale primocittadino la sindaca di Cascina Susanna Ceccardi e il ministro Gian Marco Centinaio, oggi a Prato per presentare insieme al candidato sindaco Daniele Spada e al commissario Andrea Recaldin i 32 candidati nella lista della Lega per le prossime amministrative del 26 maggio.



Una lista che sarà capeggiata dalla ex segretaria Patrizia Ovattoni con l'ex consigliere comunale Leonardo Soldi, Enrico Zucchi, Claudio Baldari e Maurizio Marinozzi a completare la testa di lizza e gli altri candidati in ordine alfabetico. Tra questi spiccano i nomi degli ex vicecoordinatori provinciali di Forza Italia Mirko Lafranceschina ed Eva Betti, che proprio pochi giorni fa hanno lasciato il partito in polemica con i vertici.

Lotta al degrado e più sicurezza, questo il ritornello di Recaldin e Ceccardi, con quest'ultima che ha elencato quanto fatto a Cascina (sgombero campi rom e case popolari con priorità agli italiani), dicendo che potrà essere ripetuto anche a Prato: "Un sindaco ha poteri anche in questi campi - ha detto -: basta volerli usare. Cosa che Biffoni non ha fatto". Da parte sua Spada ha sottolineato come "Prato sia una città delusa da tante promesse non mantenute". mentre il ministro Centinaio ha ribadito l'intenzione di intensificare i controlli sugli orti cinesi.

Affollata la sala dell'Art Hotel che ha ospitato la presentazione della lista. Tra il pubblico anche il senatore Patrizio La Pietra di Fratelli d'Italia.