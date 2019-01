22.01.2019 h 13:16 commenti

Verso il voto, campagna di ascolto porta a porta per Biffoni. Si comincia da Viaccia

Una cinquantina di volontari divisi in coppie e armati di cartellina e penna busserà alla porta dei cittadini per raccogliere idee e suggerimenti

Da sabato prossimo, 26 gennaio, il candidato sindaco del Pd Matteo Biffoni e i suoi busseranno alla porta di casa dei pratesi per ascoltare proposte, suggerimenti e anche lamentele. La campagna d'ascolto porta a porta è stata presentata stamani, 22 gennaio, ai giardini di via Anita Garibaldi a Viaccia, uno dei 30 spazi verdi riqualificati in questi 5 anni di amministrazione comunale, su richiesta dei cittadini.



Ed è proprio da Viaccia che sabato partirà l'iniziativa. Una cinquantina di volontari divisi a coppie e muniti di penna e cartellina con il nome del sindaco uscente, batterà palmo a palmo il quartiere all'estrema periferia ovest della città suonando i campanelli di ogni casa per chiedere impressioni e idee. Cosa va e cosa non va. "Un impegno minimo - spiegano gli organizzatori - bastano pochi minuti di attenzione". Ci sarà anche Biffoni: "Questi sono i sondaggi che piacciono a noi. - afferma - E' un modo per allargare ulteriormente la capacità di ascolto che già attuo quotidianamente mattina e sera con incontri, cene e ricevimento in Comune. Solo oggi pomeriggio ho 22 appuntamenti con i cittadini. Con questa campagna vogliamo arrivare al maggior numero di persone possibile per poi tirare le fila".

L'iniziativa proseguirà ogni fine settimana in altre zone della città. Biffoni quindi, sta spingendo sull'acceleratore per sfruttare al massimo questo periodo di "solitudine"elettorale. Il campo al momento è libero e lo resterà ancora per un po'. Sia il centrodestra, alle prese con la ricerca di un candidato che metta d'accordo tutte le anime, sia il Movimento 5 Stelle, in attesa della certificazione di una delle due liste presentate, non sembrano infatti, vicini alla soluzione. "Noi andiamo avanti per la nostra strada - conclude Biffoni - Ciò che succede nelle altre forze politiche non mi riguarda. Ho grande rispetto. Faranno le scelte che riterranno giusto fare".