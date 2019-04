20.04.2019 h 10:44 commenti

Verso il voto, Belgiorno (FdI) in piazza Mercatale contro i parcheggiatori abusivi

Il candidato al Consiglio comunale: "Il decreto Salvini consente di intervenire in maniera risolutiva ma nonostante questo gli abusivi continuano a stare in piazza e a importunare gli automobilisti con la richiesta di soldi. Perché non si fa niente per allontanarli"? Insieme a Belgiorno altri due candidati: Bonacchi e Carlesi

“A un anno dalla prima volta che ho documentato la situazione, tutto è rimasto invariato: i parcheggiatori abusivi c'erano e i parcheggiatori abusivi ci sono. Questa è piazza Mercatale”. Così Claudio Belgiorno, candidato di Fratelli d'Italia al Consiglio comunale, che nella serata di ieri, venerdì 19 aprile, è stato protagonista di una iniziativa antidegrado insieme ad altri due candidati del partito, Marco Bonacchi e Simone Carlesi. “In appena un'ora – dice – abbiamo allontanato quattro parcheggiatori abusivi che importunavano gli automobilisti con richieste di soldi. Piazza Mercatale è uno dei luoghi del centro più frequentati in assoluto e nulla è stato fatto per arginare queste presenze. Possibile che la Municipale, che pure pattuglia l'area, non intervenga”?Il candidato di Fratelli d'Italia ricorda che il decreto Salvini prevede la possibilità di intervenire sui parcheggiatori abusivi e che la recidiva diventa un reato punito anche con l'arresto: “Perché – chiede Claudio Belgiorno – queste persone non vengono identificate? Sono sempre le stesse e quindi si può applicare la recidiva. Evidentemente si sceglie di tollerare una situazione di illegalità”.Belgiorno si è poi spostato in via Magnolfi, via Pier Cironi, via Canto alle Tre Gore, via Santa Margherita: “Il deserto – il commento – scenario ottimo per gli spacciatori. La gente ha paura, ce lo scrive e ce lo dice continuamente ecco perché cerchiamo di attirare l'attenzione su situazioni di degrado per le quali, volendo, la soluzione c'è”.