Verso il voto, anche la lista civica "Amare Montemurlo" a fianco del candidato sindaco Calamai

E' completa la compagine di centrosinistra che sostiene il vicesindaco uscente. Sedici in lizza: "Gruppo capace di rappresentare il territorio, uomini e donne da tempo impegnati per la comunità"

La lista civica “Amare Montemurlo” a sostegno di Simone Calamai, attuale vicesindaco in corsa per la carica di primo cittadino. Un gruppo di sedici – 9 uomini e 7 donne – candidati al Consiglio comunale: imprenditori, lavoratori dipendenti, professionisti, studenti e pensionati tra i 23 e i 70 anni. “Un gruppo – è stato detto nel corso della presentazione ufficiale oggi, lunedì 6 maggio – che saprà rappresentare al meglio le sensibilità più varie della comunità montemurlese”.

La compagine di centrosinistra che punta su Calamai è dunque completa: dopo il Partito democratico e la lista civica “Sinistra per Montemurlo”, l'altra civica “Amare Montemurlo”. “Un valido spaccato della società – il commento dei candidati – in grado di rispondere alle esigenze del territorio, uomini e donne impegnati nella società che ora hanno deciso di mettersi a disposizione della comunità con entusiasmo e passione, impegnandosi in prima persona per l'amministrazione di Montemurlo”.

“Obiettivo – si legge nel documento firmato dai sostenitori della lista – è raccogliere il consenso di tutti coloro che condividono l'apprezzamento per l'operato della Giunta Lorenzini, di cui Calamai è vicesindaco uscente, e che credono nella necessità di una continuità con il suo operato, indipendentemente dalle appartenenze politiche e ideologiche e dalle preferenze che ognuno può esprimere in altri contesti, nazionali e sovranazionali”.

Un progetto che, dunque, punta a inglobare anche chi la pensa diversamente dal centrosinistra ma ha condiviso l'operato dei dieci anni di governo del sindaco Mauro Lorenzini.

Soddisfazione del candidato a sindaco Simone Calamai: "Un gruppo di persone capace e unito, che rappresenta le sensibilità civiche della comunità montemurlese".

Tra i tanti che hanno seguito la presentazione di “Amare Montemurlo” anche il notaio Mario Muscariello e il titolare dell'azienda Pontetorto Enrico Banci.

Ecco i candidati:

Claudio Barontini, 43 anni, magazziniere tessile

Luisa Bessi, 40 anni, insegnante di lingua spagnola

Paolo Antonio Brachi, 72 anni, imprenditore

Ciro Briola, 47 anni, artigiano edile

Antonello Cavigli, 55 anni, dipendente

Elisa Chiappinelli, 37 anni, psicologa

Alessandra Colzi, 37 anni, geometra

Luigi Cubeddu, 61 anni, impiegato

Claudia Fabbri, 36 anni, impiegata

Gianna Innocenti, 48 anni, assicuratrice

Vito Lapolla, 70 anni, pensionato

Stefania Maglione, 45 anni, impiegata

Marta Mariotti, 52 anni, sporzionatrice

Bruno Molinaro, 62 anni, pensionato

Matteo Panetta, 23 anni, studente

Riccardo Vincenzo Saccone, 34 anni, geometra







