Verso il congresso Pd, boom di iscritti nel 2020: quasi il 18% in più dell'anno precedente

La campagna 2020 si è chiusa lo scorso 30 aprile. Risultano 1.790 tessere, 272 in più del 2019. Il segretario Bosi: "La risposta migliore a chi accusa il Pd di essere debole sul territorio"

Che l'imminente congresso del Partito democratico di Prato per la scelta del nuovo segretario provinciale sarà molto combattuto, lo si capisce dalla vivacissima campagna per il tesseramento 2020, chiusa lo scorso 30 aprile, che ha portato un'impennata nelle iscrizioni. Il risultato è stato certificato il 7 maggio dalla Commissione di Garanzia del partito: nel 2020 sono 1.790 gli iscritti, contro ai 1.518 del 2019: 272 tessere in più, pari al 17,92%.

"Sono molto soddisfatto di questo dato. - dichiara il segretario provinciale Gabriele Bosi, giunto alla fine del suo secondo mandato - E' la risposta migliore a chi accusa il Pd di essere debole sul territorio. Quello dell'ultimo tesseramento è un dato importante, che conferma il nostro essere un Partito forte, radicato e aperto. Mi risulta che questo dato sia unico a livello regionale".

In particolare si sono registrati tanti nuovi iscritti, 390, e anche tanti recuperi di ex iscritti, 133. Di contro, i rifiuti sono stati solo 54, mentre i non rilevati sono 198. Importante il dato degli iscritti sotto i trent'anni: 255 contro i circa 180 del 2019.

"Questo dato segue il risultato importante che abbiamo registrato alle ultime elezioni regionali, il secondo per importanza a livello toscano. - continua Bosi -Il Pd funziona se lavora come una comunità, in cui tutti possono dare un contributo per portare avanti le nostre idee e i nostri programmi. Non esiste un Pd degli amministratori e un Pd degli iscritti: esiste una sola comunità politica che condivide idee e proposte e lavora insieme per trasformarle in atti concreti. Unità è ciò che principalmente ci chiede la nostra base".

In questi mesi sono usciti molti nomi di possibili futuri segretari provinciali, tutt'ora in pole position. Ad esempio quello del giovane consigliere comunale Marco Biagioni, o degli ex sindaci di Montemurlo e di Poggio, Mauro Lorenzini, tutti e tre di area zingarettiana. Più ermetica l'altra parte. In ogni caso, il tesseramento è funzionale all'obiettivo che ogni corrente si pone: più iscritti porti, più è facile far valere la propria candidatura. Una competizione che ha portato verso l'alto il risultato finale.

“L’ottimo risultato ottenuto alla chiusura del tesseramento del Pd Pratese - commenta il Coordinatore Marco Martini -dimostra la concretezza e l’attualità delle idee e dei valori del nostro Partito. La presenza di tanti giovani fra i nuovi iscritti fa ben sperare per la valorizzazione e l’inclusione giovanile nella vita politica, economica e sociale del Paese. Dobbiamo ringraziare l’impegno di tutte le componenti del Partito e dell’organizzazione interna che hanno consentito di raggiungere questo importante risultato. Sta ora a tutti noi iscritti promuovere un Partito aperto a tutti e presente sul nostro territorio che deve essere sempre consultato nelle scelte, per far tornare la politica ad essere uno strumento di servizio delle comunità ed i nostri Circoli devono essere sempre di più luogo di scambio e di confronto con tutte le componenti della società”.

La data del congresso e le sue regole saranno fissate dal Pd nazionale prossimamente, ma possiamo già dire che si terrà dopo le elezioni amministrative di ottobre che nella provincia pratese riguarderanno solo il Comune di Carmignano.

"Ringrazio tutti i nostri segretari di Circolo che hanno lavorato in un anno sicuramente difficile. - conclude il Responsabile organizzazione Lorenzo Tinagli -Ora dobbiamo impegnarci a confermare questa crescita e se possibile aumentarla per il 2021. La prossima sfida è quella delle elezioni di Carmignano: tutti ci impegneremo per la conferma del sindaco Edoardo Prestanti".