Verso il ballottaggio, Spada: "Un'ora di sosta gratis all'ospedale e Palla Grossa al parco urbano"

Il candidato sindaco del centrodestra si appella alla convenzione firmata nel 2007 tra Asl e gestore già in atto a Pistoia. Propone anche la riapertura di alcuni reparti del Misericordia e Dolce in attesa della costruzione della nuova palazzina

Parcheggi gratuiti all’ospedale almeno per un’ora al giorno, riapertura di una parte del Misericordia e Dolce in attesa del completamento della nuova palazzina al Santo Stefano e modifica del progetto del parco urbano che potrebbe anche ospitare le partite della Palla Grossa.

Il penultimo giorno di campagna elettorale il candidato a sindaco del centrodestra Daniele Spada lo dedica alla sanità. “E’ indegno che, per andare a trovare un familiare ricoverato, – ha spiegato -si debba pagare il parcheggio. A Pistoia Asl e gestore hanno trovato un accordo per cui almeno il 15% dei posti a disposizione è gratuito. Ci batteremo almeno per arrivare a questo risultato, ma puntiamo a un’ora di parcheggio free al giorno”. E questo a prescindere dall'ora del passo. (Al momento è garantita un'ora gratuita nella fascia serale).

Spada si appella a una convenzione fra Asl e gestore dell’ospedale firmata nel 2007, ma sottolinea anche la mancanza di parcheggi che, secondo le linee guide, dovrebbero essere 1.350 contro gli attuali 587 (2,5 ogni posto letto).

Dai posti auto alla capienza dell’ospedale: “Nonostante il buon senso dicesse che i posti erano insufficienti, si è deciso per l’attuale soluzione. Ora si corre ai ripari con una palazzina che resta comunque insufficiente: 112 posti rispetto ai 200 necessari”. Il candidato del centrodestra ha quindi una soluzione temporanea: “Tornare indietro sarà quasi impossibile - ammette – ma in attesa della nuova struttura si potrebbero aprire una parte dei reparti del Misericordia e Dolce, trovando un accordo con l’Asl”.

Soluzione definitiva, invece, per il parco urbano, un’ area a verde che non convince Spada: “Troppe siepi e uno spazio che, così concepito potrebbe diventare un’ area di degrado a meno che non si intervenga con un servizio di sorveglianza h24, dai costi esorbitanti. A questo si aggiunge che i giardini a Prato non funzionano, basta pensare alla Passerella”.

La nuova conformazione del parco dell’ex ospedale, però, sarà condivisa con i cittadini: “Abbiamo un’idea di creare una zona per gli eventi all’aperto, dove spostare anche la Palla Grossa, ma vogliamo condividerla con la cittadinanza. Bisogna tornare a parlare con le persone.”



