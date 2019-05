30.05.2019 h 17:24 commenti

Verso il ballottaggio, Spada si apparenta con Milone e Garnier. I Comunisti pratesi invitano a votare Biffoni

I due candidati sindaco esclusi dal ballottaggio stringono un patto di alleanza ufficiale ipotecando gli assessorati alla Sicurezza e all'Ambiente, mentre la trattativa con Paradiso (Lega Toscana) per ora non è andata in porto

Daniele Spada si "apparenta" con Marilena Garnier e Aldo Milone per tentare di recuperare i quasi 11mila voti che lo dividono da Matteo Biffoni nella corsa alla conquista del Comune di Prato che si disputerà il prossimo 9 giugno. Insiem rappresentano il 7,39% pari a oltre 6.600 voti. Oggi, 30 maggio, l'alleanza è stata ufficializzata.

Con Emilio Paradiso della Lega Toscana, invece niente da fare. "Non ci sono le condizioni per portare avanti un accordo" ha dichiarato senza incertezze l'ex consigliere comunale del Carroccio della Giunta Cenni che domenica scorsa ha ottenuto 1.176 voti pari al 1,31%.

Sarebbero molti invece i punti di contatto che hanno permesso a Spada di stringere un accordo con Garnier e Milone che si definiscono rispettivamente "anima ambientalista e di legalità" di questa nuova compagine del centrodestra, che seppur non ammesso espressamente, si tradurranno in caso di vittoria nell'assessorato all'Ambiente per Garnier e in quello alla Sicurezza per Milone, incarico che lo sceriffo ha già ricoperto con il sindaco Cenni. "Ora la priorità è sconfiggere Biffoni, insieme potremo avere un ottimo risultato - afferma Spada - ed essere più vicini ai cittadini per un domani migliore per Prato. Dopo ci concenteremo sulla giunta". Per Garnier "l’apparentamento che abbiamo siglato tramite un processo trasparente e democratico, basato su precisi punti programmatici, rappresenta una garanzia per i valori che da sempre identificano Prato, delineando uno scenario che vuole rafforzare la speranza futura di una città migliore. Come come successo in moltissime altre città italiane io e Daniele siamo sicuri che da Prato possa partire un nuovo e responsabile modo di governare, capace di coinvolgere e non separare, di convergere e non scindere".

La visita di Salvini in città non ha ancora una data. Milone assicura che sarà a suo agio sul palco con il leader della Lega: "E' più facile il contrario. - afferma scherzosamente -Sono stato un antesignano, quando ho inziato a parlare di sicurezza e legalità, Salvini era bambino. Sono temi su cui mi sono sempre battuto con coerenza e continuerò a farlo".

Il prodotto di questa alleanza si incontrerà questa sera, 30 maggio, al Ridotto del Metastasio dove sono attese circa 200 persone, soprattutto i componenti delle liste collegate ai tre vertici, per rilanciare la campagna elettorale da qui al 9 giugno.