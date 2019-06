04.06.2019 h 15:36 commenti

Verso il ballottaggio, Spada: "Ecco come cambierò il sistema dei parcheggi del centro"

L'idea prevede l'eliminazione dei parchimetri dalle zone più lontane dal centro, l'installazione di pilomat a scomparsa e un permesso unico per parcheggiare liberamente, previo pagamento di un canone annuale

“Trovo estremamente ingiusto che i cittadini debbano pagare per parcheggiare l’auto anche molto lontano dal centro, per questo abbiamo realizzato un nuovo progetto per il piano sosta in città”.

Usa queste parole il candidato sindaco del centrodestra Daniele Spada per motivare la proposta presentata oggi, 4 giugno, sul sistema dei parcheggi e sulla mobilità pratese.

L’idea è quella di mantenere le strisce blu solo nei parcheggi del centro storico e delle strade immediatamente fuori dalla cinta muraria (come via Pomeria o piazza Ciardi), eliminando invece i parchimetri dalle zone più lontane.

Nella proposta rientra anche la sostituzione delle telecamere dei varchi per l’accesso alla zona pedonale con dei pilomat a scomparsa. “È un sistema più onesto e meno subdolo delle telecamere - spiega Spada - In questo modo, se non si è in possesso del permesso si resta semplicemente fuori dall’area e non si rischiano multe. Stiamo valutando anche l’eventualità di modificare la zona pedonale, allargandola o riducendola e per questo ci confronteremo con i commercianti e i residenti del centro”.

Infine, c’è anche il proposito di un permesso unico pensato per tutti coloro che hanno la stretta necessità di recarsi in centro per motivi personali. Dimostrando tale motivazione e pagando un canone annuale diventerebbe possibile, per chi lo richiederà, parcheggiare liberamente anche nelle zone che rimarranno coperte dalle strisce blu.

Non ci sono ancora un progetto e un elenco preciso di quali strade e quali parcheggi sarebbero interessati dalle eventuali modifiche, così come non c’è un’idea concreta dell’ammontare delle spese necessarie per un tale intervento. “Sicuramente ci saranno delle entrate in meno - ha detto Spada - ma vogliamo che queste vengano recuperate trovando i fondi da altre parti”.



