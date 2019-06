04.06.2019 h 16:12 commenti

Verso il ballottaggio, Biffoni: "Continuiamo con il percorso partecipativo"

Tra le proposte contenute nel programma elettorale la riqualificazione di piazza della Pietà, della Querce, della Sacra Famiglia e la zona di San Domenico.

Il candidato sindaco del centrosinistra Matteo Biffoni, rilancia, dai giardini del Cassero in via Pomeria, la strada del percorso partecipativo per il recupero di aree verde e la riqualificazione dei quartieri. “Le principali trasformazioni della città devono sempre partire da un confronto diretto con i cittadini – ha spiegato Matteo Biffoni -. In questi anni abbiamo dato risposte concrete alla riqualificazione urbana proprio seguendo le indicazioni e le proposte avanzate dai cittadini. La riqualificazione del giardino del Cassero è un esempio: abbiamo risposto alle esigenze di alcuni comitati spontanei di via Pomeria e via Baldinucci che chiedevano di rendere dignità a quei giardini a ridosso delle mura. In questi anni abbiamo approvato un regolamento sui beni comuni, ci sono gli spazi, la sfida è dunque quella di rafforzare ulteriormente questo canale di dialogo diretto con i cittadini così da poter intervenire anche in altre aree della città. Un luogo riqualificato e vissuto è sicuramente uno spazio migliore e più fruibile per tutti”.

Nel programma elettorale sono previsti anche interventi in piazza della Pietà e nella zona di San Domenico con la valorizzazione del vicolo del Tignoso e dei giardini vicini, una nuova piazza a Grignano (lavori in fase di ultimazione) e la piazza giardino al Macrolotto Zero (lavori in corso). Sarà totalmente riqualificata piazza Milton Nesi a Coiano, ma anche piazza della Vittoria a San Giorgio a Colonica, la piazza a La Querce, piazza della Chiesa di San Pietro a Mezzana e piazza dei Partigiani a Figline, la piazza alla Sacra Famiglia, a Chiesanuova, al Sacro Cuore. Sono previsti anche percorsi partecipativi per riqualificare alcune aree verdi, strade e nuovi tratti di ciclabile.



Edizioni locali collegate: Prato

