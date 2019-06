01.06.2019 h 13:34 commenti

Verso il ballottaggio, Paradiso dà ok a Spada ma ancora nessun accordo formale su apparentamenti

Lega e Lega Toscana trovano l'accordo per il voto di domenica 9 giugno. Paradiso: "Ho ascoltato l'umore del centrodestra e ho fatto una scelta di responsabilità che non contempla poltrone e incarichi". Domani scadono i termini per gli apparentamenti. Non sono escluse sorprese dell'ultima ora. Al momento ancora nessun accordo formale con gli altri alleati, Garnier e Milone

Alla fine il matrimonio è stato fatto e le due Leghe – la Lega di Salvini e la Lega Toscana – uniranno le forze nel nome di Daniele Spada, candidato sindaco del centrodestra. Emilio Paradiso, che al primo turno si è fermato poco sopra l'1 per cento convincendo quasi 1.200 pratesi, ha chiuso l'accordo per l'apparentamento in vista del ballottaggio. Un accordo chiuso nel cuore della notte dopo un lungo faccia a faccia con il coordinatore toscano e con il commissario provinciale della Lega, Susanna Ceccardi e Andrea Recaldin, arrivati in città con lo scopo di coinvolgere nel rush finale il fondatore della Lega Toscana, leghista della prima ora ed ex consigliere comunale nella legislatura del sindaco Roberto Cenni. Al faccia a faccia, ma solo in seconda battuta, è intervenuto anche Daniele Spada. “Ho ascoltato l'umore del centrodestra – ha commentato Paradiso – ho ascoltato la gente che in questi mesi mi è stata vicino e ha lavorato per far crescere la Lega Toscana. Il nostro simbolo comparirà sulle schede elettorali del ballottaggio, ora tutti sotto per consegnare la città al centrodestra unito”. L'accordo arriva però poco prima di una riunione con tutti gli alleati, alleati sì ma fino a questo momento senza un accordo ufficiale. Accordo ufficiale che dovrà essere presentato entro le 13 di domani, quando scadono i termini per presentare la coalizione allargata in vista del ballottaggio. Ci sono ancora cose da limare e le prossime ore sono decisive. “Stiamo ragionando su cosa sia meglio fare e qualunque cosa verrà decisa sarà espressione del centrodestra unito – il commento del candidato sindaco Spada – l'unità c'è, vedremo se formalizzarla e quindi presentarci alle urne con tutti i simboli sulla scheda, oppure se tramutarla in un accordo politico e quindi in appoggi esterni”. E nonfa differenze tra apparentamento e appoggio esterno Marilena Garnier: “Sto con Spada tanto che hompassatomla giornata con lui a fare campagna elettorale. Ci siamo presi qualche ora in piùmper decidere di comune accordo cosa sia meglio fare al ballottaggio. Resta che in un modo o nell’altro io sto insieme a Spada e su questo non ci sono discussioni”. Non sono escluse sorprese.







