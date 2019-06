03.06.2019 h 12:30 commenti

Verso il ballottaggio, Giugni attacca: "Il nostro seggio dato ai 5 Stelle. E io che pensavo a battere Biffoni"

Il più votato nella lista di Forza Italia polemico dopo il mancato apparentamento nella coalizione che sostiene Spada che comporta l'esclusione dal Consiglio sia degli azzurri sia di Milone

Che il cambio in corsa di programma nel centrodestra - no all'apparentamento già annunciato in maniera ufficiale, sì al sostegno esterno - non fosse stato indolore nel campo a sostegno di Daniele Spada era emerso già ieri, domenica 2 giugno, quando a microfoni spenti in tanti avevano espresso i loro dubbi sull'operazione. Adesso, però, a rendere esplicite alla luce del sole le polemiche ecco il post su Facebook di Alessandro Giugni, ex consigliere comunale e primo tra i votati nella lista di Forza Italia. "Ecco il brutto della politica - scrive Giugni -. Milone fatto uscire dalla coalizione e di colpo il seggio di Forza Italia passa al Movimento 5 Stelle. Ed io che pensavo a battere Biffoni...".

Un commento frutto sicuramente dell'amarezza per veder svanire le possibilità di entrare in Consiglio comunale, visto che la nuova strategia scelta dal centrodestra esclude di fatto Forza Italia e Milone dalla divisione dei seggi. Sta di fatto che il cambio in corsa imposto da Marilena Garnier (che ha voluto assicurarsi il posto in Consiglio anche in caso di vittoria di Biffoni) ha suscitato più di un mal di pancia con un dissenso che al momento, Giugni a parte, viene riservato ai chiacchiericci informali e non alle prese di posizione ufficiali.

Restando in Forza Italia, Rita Pieri - a lungo in ballo con Spada per la scelta del candidato sindaco del centrodestra - prende le distanze da Giugni: "Lo capisco - dice -, ma adesso non dobbiamo pensare ad altro che a vincere il ballottaggio. Poi da lunedì faremo tutte le riflessioni del caso". Mentre Erica Mazzetti, coordinatrice di Forza Italia, sottolinea: "Noi siamo sempre stati contrari all'apparentamento sin dal primo momento - dice -. Poi Spada aveva scelto in autonomia di procedere all'accordo con Milone e Garnier, che ora è saltato. Per noi resta valido quello che abbiamo sempre detto".