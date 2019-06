01.06.2019 h 12:58 commenti

Verso il ballottaggio, Biffoni: "Un parco giochi in ogni quartiere"

Sul modello di Gioca Giò, il primo ad essere realizzato sarà alle Badie. Proposte anche per i giovani con il potenziamento delle biblioteche e del progetto dell'affitto calmierato. Per gli anziani condomini solidali

Un parco giochi come quello di Gioca Giò in ogni quartiere, la realizzazione di nuove case destinate, tramite affitto calmierato, alle giovani coppie e l'organizzazione di condomini solidali. Queste le principali proposte del candidato sindaco del centrosinistra Matteo Biffoni per bambini, giovani e anziani.

"La struttura di via Marradi – ha sottolineato Biffoni – attira famiglie e bambini da ogni parte della città, per questo abbiamo pensato di replicare l'esperienza. La prima ad essere costruita sarà alle Badie, in via Ferraris". Sempre per i minori, il candidato del centrosinistra, propone anche un percorso partecipativo, su temi specifici, che poi potranno essere approfonditi e elaborati dai tecnici.

Per i giovani, Biffoni, rilancia due proposte già in costruzione: la biblioteca a Casale e la Medialibrery al Macrolotto Zero, a cui si aggiunge il recupero di cantieri abbandonati per realizzare appartamenti ad affitto calmierato. "La Lazzerini – spiega Biffoni – è strapiena di studenti, con il termine dei lavori della scuola di Casale, che prevede anche uno spazio adibito alla biblioteca e la realizzazione della Medialibrary potremo decongestinare la struttura dell' ex Campolmi, il cui ampliamento resta, per ora, un sogno". Per quanto riguarda le coppie, forte della grande richiesta per via di Gello e per Vergaio, Biffoni, ha giù individuato tre possibili cantieri: quello ancora invenduto dell'ex Valore, via Mediterraneo a Galciana e alle Fontanelle. "La Cassa Deposito e Prestiti – ha assicurato – è già pronta a sostenerci". Nel programma elettorale anche il sostegno alle start up e ai coworking diffusi.

Proposte anche per la terza età; oltre agli interveniti domiciliari, l'aiuto economico e il potenziamento dei bocciodromi, anche la realizzazione di condomini solidali dove convivono giovani coppie e anziani. "Partendo dall'espreinza pilota di Imola - ha spiegato – vogliamo realizzare un progetto che punta alla solidarietà fra generazioni." Una delle possibili aree di realizzazione è via Bologna ma, in collaborazione con gli amministratori di condominio, se ne potranno individuare altre.









